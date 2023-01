Bewegte Kindheit und Beauty-Eingriffe: Dschungelcamperin Djamila Rowe packt aus

Djamila Rowe (55) wurde 2002 durch eine Affäre mit einem Schweizer Botschafter bekannt, die allerdings frei erfunden war. Doch wie lebt sie heute? Wie sah sie früher aus? Und hat sie einen Mann und Kinder?

Nach ihrem Dschungelshow-Auftritt 2021 wurde Djamila Rowe überraschend als Last-Minute-Kandidatin für das RTL-Dschungelcamp 2023 bestätigt. Doch wie tickt sie eigentlich privat? Wie sah sie früher aus? Und hat sie einen Ehemann und Kinder?

Djamila Rowe: Woher kennt man die ehemalige Verkäuferin?

Bundesweit bekannt wurde Djamila Rowe 2002 durch einen pikanten Sex-Skandal. In der schweizerischen Zeitung "SonntagsBlick" gab die damalige Verkäuferin vor, eine Affäre mit dem Schweizer Botschafter Thomas Borer gehabt zu haben, die nur eine Nacht lang andauerte. Die Schlagzeilen um Rowe und den Schweizer Botschafter in Deutschland rissen tagelang nicht ab.

Im Juli 2002 wollte Djamila Rowe plötzlich nichts mehr vom Techtelmechtel gewusst haben. Sie zog die Aussagen zurück. Die beiden gaben lediglich an, sich zu kennen. Die erfundene Affäre führte zu Borers Versetzung nach Bern und schließlich zum Ende seiner diplomatischen Karriere. Der Zeitungsverlag musste Schmerzensgeld an den Botschafter zahlen. Heute sagt sie im RTL-Interview: "Es waren keine schönen Schlagzeilen, aber man kennt mich."

Djamila Rowe nackt: Erotik-Model und Teilnahme bei "Adam sucht Eva"

Ihre Bekanntheit steigerte sich durch Auftritte in TV-Magazinen und Jobs als Erotik-Model. Außerdem nahm Djamila Rowe bei den Reality-Shows "Die Alm" (2004) und "Big Brother" (2006) teil. 2017 zeigte sie nackt bei "Adam sucht Eva" ihre gemachten Brüste und Lippen.

Djamila Rowe früher: So natürlich sah sie vor Lippen-OP und Co. aus

Djamila Rowe besuchte in den vergangenen Jahren mehrmals einen Beauty-Doc. Der Busen ist praller, die Lippen voller und die Falten sind weniger geworden. 2003 sah die Schwarzhaarige noch so aus:

So sah Djamilia Rowe 2003 aus. © BrauerPhotos

Djamila Rowe ist in der DDR aufgewachsen: Wie alt ist die Trash-TV-Beauty?

Djamila Rowe (55) wurde 1967 in Ost-Berlin geboren und wuchs bei ihren Großeltern auf. Die Eltern sind aus der DDR in den Westen geflüchtet. Djamila wollte eine Ausbildung als Verkäuferin im Intershop machen, das soll aber vom Ministerium für Staatssicherheit verhindert worden sein. Nach der Wende arbeitete sie als Visagistin in Berlin und auch im KaDeWe. Außerdem war sie als Model und Nackttänzerin aktiv.

Horror-Erlebnis: Eingesperrt in ihrer Jugend

Im Tiny House der Dschungelshow berichtete Djamila Rowe 2021 von ihrer grausamen Jugend. Nach der Republikflucht ihrer Mutter war sie zwischen ihrem 14. und 18. Lebensjahr im Jugendwerkhof (JWH) der DDR eingesperrt. Sie habe als "Kind eines Staatsfeindes" schlimmste Repressalien durch die DDR-Diktatur erlitten und war eine Gefangene, erzählte sie.

Djamila Rowe erzählte im Dschungelcamp 2023 aufgelöst von ihrer schweren Kindheit, in der sie oft hungern musste. © RTL+

Sie kam in verschiedene Heime und musste im JWH Crimmitschau Zwangsarbeit verrichten: "Das hieß arbeiten im Drei-Schicht-System, mit Gittern vor den Fenstern." Das System, so Rowe, habe alles gemacht, "was man sich vorstellen kann, um jemanden zu erniedrigen oder zu brechen".

Privatleben von Djamila Rowe: Hat sie Mann und Kinder?

2017, kurz vor ihrer Teilnahme bei "Adam sucht Eva", erzählte Djamila Rowe, dass sie seit neun Jahren mit keinem Mann geschlafen hätte. Vielmehr habe sie keine Lust auf Intimitäten: "Ich möchte keinen Sex haben. Mich interessiert das einfach nicht." Das habe sich auch in den letzten drei Jahren nicht geändert, verriet sie kurz vor der "Dschungelshow".

Ex-Männer von Djamila Rowe: Wer ist der Vater ihrer Kinder?

Ob Djamila Rowe derzeit einen Partner hat, ist nicht bekannt. Offiziell ist sie Single. Von 1997 bis 2002 war sie mit einem Unternehmensberater zusammen. 1997 wurde der gemeinsame Sohn geboren. 2006 und 2007 hatte sie eine Kurzzeit-Beziehung mit Ferfried Prinz von Hohenzollern. 2009 wurde Djamila Rowes Tochter geboren. Den Namen der beiden Väter nannte sie nie öffentlich. In der Dschungelshow gab sie an, dass sie zu beiden Männern einen guten Kontakt pflegt.

Grund für Dschungelshow-Teilnahme ist traurig

Warum Djamila Rowe 2021 bei der "Dschungelshow" teilnahm und unbedingt 2022 ins "Dschungelcamp" einziehen wollte, hat sie RTL im Vorfeld erzählt. Sie will einmal eine Gewinnerin sein: "So oft bin ich gescheitert im Leben. Das 'Goldene Ticket' wäre ein Pflaster für meine Seele." Und sagte: "Ich möchte, dass meine Kinder stolz auf mich sind."

