Twitter-Häme: Enkel von CDU-Politiker erntet Spott für TV-Show

Bei der Dating-Show "Love Island" versucht der Enkel eines bekannten Politikers, die große Liebe zu finden. Auf Twitter erntet er für seine Teilnahme an dem Format allerdings viel Spott.

Ob sich Kandidat Hendrik mit seiner Teilnahme an dem Dating-Format "Love Island" einen Gefallen getan hat? Der 23-jährige Student will sich in der TV-Show verlieben. Von einigen Zuschauern erntet der Enkel des verstorbenen CDU-Politikers Gerhard Stoltenberg dafür allerdings viel Spott und Häme.

"Ich bin eine solide 9 würde ich sagen. Mein Kleiderschrank ist noch ausbaufähig und wenn das auch noch stimmt, bin ich auf jeden Fall eine 10. Das Beste an mir sind meine Ausstrahlung und mein Gesicht", beschreibt sich Hendrik gegenüber "RTL2" selbst. Diese Einschätzung scheinen aber nicht alle Zuschauer zu teilen.

"Love Island"-Zuschauer machen sich über Enkel von CDU-Politiker lustig

"Henrik erinnert mich unheimlich an die -blaues Sakko mit goldenen Knöpfen -tragenden Rich Kids, die damals auf Sylt dachten, sie wären was besonderes, nur weil sie in der richtigen Gebärmutter gelandet sind", schreibt ein Twitter-User über den "Love Island"-Auftritt des 23-Jährigen.

Auch weitere Twitter-Nutzer machen sich über Hendrik lustig:

Ob Hendrik bei "Love Island" seine große Liebe finden wird, bleibt abzuwarten. Aktuell wird der Start der neuen Staffel von der Corona-Erkrankung von Moderatorin Jana Ina Zarrella überschattet. Bei ihrer Rückkehr von Dreharbeiten auf Mallorca wurde sie positiv auf Covid-19 getestet.

