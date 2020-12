Dschungelcamp 2021: Ablauf, Start und Sendezeiten

Das Dschungelcamp 2021 wird aufgrund der Corona-Pandemie in Deutschland gedreht. Was in der Show passieren wird und wann sie startet, hat RTL jetzt verraten.

01. Dezember 2020 - 16:55 Uhr | AZ

Das Dschungelcamp 2021 wird Corona-bedingt komplett anders ausfallen als gewohnt. RTL hat erste Details zur Show verraten. (Archivbild) © Marius Becker/dpa

Es ist der Höhepunkt des Trash-TV-Jahres und wird kommendes Jahr anders als jemals zuvor: Das Dschungelcamp 2021. RTL hat bereits vorab Details zur Sendung verraten. Wie wird die Show ablaufen? Wann startet das Dschungelcamp 2021? Wie sind die Sendezeiten? Ein Starttermin für die RTL-Show steht bereits fest. Die erste Folge des Dschungelcamp 2021 wird am 15. Januar laufen und soll dann täglich live ab 22.15 Uhr ausgestrahlt werden. Insgesamt werden 15 Folgen produziert. Was wird im Dschungelcamp 2021 passieren? Das Dschungelcamp wird 2021 nicht wie gewohnt ablaufen und gilt damit auch nicht als offizielle 15. Staffel der Show. Die Sendung bekommt den Namen "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow". Darin wird dann der erste Camper für "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" 2022 in Australien gesucht. Welche Promis sind im Dschungelcamp 2021 dabei? In dem neuen Format werden laut RTL trotzdem Sonja Zietlow und Daniel Hartwich durch die Sendung führen. Auch Dr. Bob, der die Trash-Stars in Australien auf die ekligen Spiele vorbereitet, soll mit dabei sein. Welche Promis um einen Platz für das Dschungelcamp 2022 kämpfen, ist bislang noch nicht bekannt. In den letzten Monaten gab es aber schon erste Vermutungen zu möglichen VIP-Kandidaten, wie Andrej Mangold, Claudia Effenberg, Youtuberin Lisha und Tina Ruland. Der Sender wird sich wahrscheinlich wie gewohnt bis kurz vor Start in Schweigen hüllen.