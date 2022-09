AZ-Newsblog zum Wiesn-Anstich: Es wird voller auf der Wiesn

Nach der Corona-Pause startet das Oktoberfest wieder, heute um zwölf Uhr ist Anstich! Alle Infos zum ersten Wiesn-Tag gibt's hier im AZ-Newsblog.

München – 2019 fand das letzte Oktoberfest in München statt, nach zweijähriger Corona-Abstinenz ist es nun wieder soweit. Heute Mittag heißt's auf der 187. Wiesn endlich wieder "O'zapft is!".

Alle Infos vom Anstich und dem ersten Wiesn-Tag 2022 gibt's hier im Newsblog der AZ.

11. 39 Uhr: Zwanzig Minuten noch, dann zapft OB Reiter an. Auf der Pressetribüne wird's schon eng.

11.33 Uhr: Die null Sekunden Wartezeit haben sich mittlerweile auch erledigt. An den Eingängen zur Theresienwiese bilden sich Schlangen.

11.26 Uhr: Die Kapelle zieht ins Schottenhamel-Zelt ein, jetzt wird's ernst!

Die Kapelle zieht ein. © ruf

11.25 Uhr: Im Schottenhamel sind die Tische von Grünen und CSU schon gut besetzt. Bei Tisch des Oberbürgermeisters herrscht noch gähnende Leere – der muss schließlich erst noch anzapfen.

Leere am Tisch des OB: Der muss erst noch anzapfen. © iko

11.13 Uhr: Hendl-Hüte, Plastiktracht und Co.: Accessoire-technisch ist eindeutig wieder Wiesn! Masken sucht man jedoch eher vergeblich.

11.07 Uhr: Auch die Promis bei Tiffany machen sich langsam bereit. Mandarin-Oriental-Hotel-Chef Dominik G. Reiner fährt allerdings nicht mit ins Schützenzelt, er wird heute im Hotel anzapfen.

Mandarin-Oriental-Hotel-Chef Dominik G. Reiner und seine Frau. © st

10.57 Uhr: Die Wartezeit am Eingang Poccistraße beträgt übrigens aktuell genau "null Sekunden", meldet ein AZ-Reporter. Klingt doch gut! Dafür wird es an den Bahnstationen deutlich voller, melden unsere Kollegen von vor Ort.

10.53 Uhr: Falls sich hier auch der ein oder andere Wiesn-Muffel unter unseren Lesern befindet, empfehlen wir diesen Klassiker aus unserem Archiv: "Wiesn: Die schlimmste Zeit des Jahres!"

10.47 Uhr: Eine gute Stunde noch bis zum Anstich. Das Gelände füllt sich langsam. Im Vergleich zu vergangenen Jahren ist aber doch noch viel Platz.

Gut eine Stunde vor Anstich: Das Gelände füllt sich. © cm

10.38 Uhr: Mal ein Blick hinter die Kulissen: Von hier aus schauen Dieter Reiter beim Anzapfen alle buchstäblich auf die Finger. Wir natürlich auch!

Kameras vor dem Anstich.

10.25 Uhr: Auch für die Menschen, die auf der Wiesn arbeiten, war die Pause lang. Melanie Frey und Sohn Paul verkaufen Wiesn-Herzerl und freuen, dass das nun wieder geht. "Der erste Run war direkt um 9 Uhr. Schee, dass wieder Wiesn is", sagt Melanie Frey.

Melanie Frey und Sohn Paul vor ihrem Wiesn-Stand. © cm

Wir haben übrigens Münchnerinnen und Münchner gefragt, warum sie sich heuer besonders auf die Wiesn freuen.

10.15 Uhr: Nicht mal mehr zwei Stunden, dann schreitet OB Dieter Reiter (SPD) wieder zum Fass. Bei der Wiesn 2019 waren es zwei saubere Schläge. Ob der OB die Corona-Pause zum Üben genutzt hat? Fass und Krüge stehen im Schottenhamel jedenfalls schon bereit.

Hier wird angezapft! © ruf

10.01 Uhr: Auch die Promis sind bereits in Wiesn-Laune. Bei Tiffany in der Innenstadt fließt auch der Alkohol schon. Stilecht gibt’s hier aber natürlich Schampus!

Auf geht's auch für die Münchner Promis. Sie starten die Wiesn traditionell bei Tiffany in der Innenstadt.

09.49 Uhr: Es wird voller. Unsere Reporterinnen und Reporter melden viel junges Publikum, viel Tracht, aber auch ein paar ältere Herrschaften.

Mango (l.) aus Australien und Warren aus London: Die beiden haben extra Wiesn-Urlaub genommen. Die Tracht gab's online.

09.37 Uhr: Keine Schlangen vor den Zelten – das gibt's so kurz vor dem Anstich auch eher selten: Unsere Reporterin vor Ort meldet, dass man noch gut reinkommt. Und auch in den U-Bahnen ist das Gedränge noch überschaubar.

09.35 Uhr: Einer wird heuer beim Anstich übrigens fehlen: Florian Silbereisen. Der Showmaster ist sonst Stammgast beim Anstich im Schottenhamel, heute wird er aus privaten Gründen nicht dabei sein.

Wiesn-Gelände geöffnet: Noch ist der Ansturm überschaubar

09.29 Uhr: Das Festgelände ist geöffnet! Die ersten Besucher sprinten Richtung Zelte, um die besten Plätze und in gut zweieinhalb Stunden dann auch die erste Maß zu ergattern.

Es wird gerannt: Das Festgelände ist offen. © ruf

09.13 Uhr: Wenn das mal kein Zeichen ist! Nach dem greisligen Morgen reißt der Himmel pünktlich zur Öffnung des Geländes auf. Die Aussichten für das erste Wochenende sind leider eher mäßig – wir wagen aber die Prognose, dass es in den Zelten dennoch angenehm warm sein dürfte.

Der Himmel über der Lindwurmstraße reißt auf. © ruf

08.56 Uhr: Die Kutsche der Kutscherei Holzmann in Schwabing, die nachher die Wirtefamilie Haberl von der Ochsenbraterei kutschieren wird, macht sich auf den Weg in Richtung Startpunkt. Ein Portrait über Kutscherin Susi Schimmer und ihre Liebe zur Wiesn lesen Sie hier – etwas Zeit zum Lesen haben wir ja noch vor dem Anstich.

Auf geht's: Die Kutsche der Kutscherei Holzmann ist unterwegs. © privat

08.54 Uhr: Nicht mehr lange, dann öffnet um 9 Uhr das Festgelände. Wer einen Platz ergattert, kann ab 10 Uhr Antialkoholisches bestellen, die erste Maß gibt's aber natürlich erst nach dem Anstich um 12 Uhr.

08.41 Uhr: Vor dem Hofbräuhaus steht schon der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Freising bereit, meldet unsere Wiesnreporterin Ruth Frömmer.

Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Freising. © ruf

08.30 Uhr: Was für eine Wiesn wird das denn nun? Was die Mischung aus Post-Pandemie, Kriegsfolgen, Inflation, Energiekrise und Zukunftssorgen für das Münchner Wiesngefühl bedeutet, darüber hat AZ-Vize-Chef Thomas Müller hier geschrieben.

Die ersten Wiesnbesucher stehen am Eingang und warten auf den Einlass. © Sven Hoppe/dpa

08.00 Uhr: Bereits Stunden vor der offiziellen Eröffnung ging es los: Am frühen Samstagmorgen warteten bereits mehrere Dutzend Menschen bei kalten Herbstwetter auf den Einlass, einige hatten Brotzeit mitgebracht - noch mehr glühten mit mitgebrachtem Bier vor. Die ersten waren am frühen Morgen noch bei Dunkelheit gekommen. In den Straßen strömten zahlreiche Menschen in Dirndl und Lederhose Richtung Festgelände.

07.45 Uhr: Servus und grüß Gott, liebe Leserinnen und Leser! Die Wiesn startet wieder und wir informieren hier über die Ereignisse des Anstich-Tags.

+++ Trachten-Trends: Was trägt man heuer auf der Wiesn? +++

Dirndl und Lederhosen gehören mittlerweile zum perfekten Oktoberfest-Outfit dazu. Was dieses Jahr angesagt ist – und was man vielleicht besser bleiben lassen sollte: Die Trachten-Trends für die Wiesn 2022.

+++ Neuheiten werden beim Wiesn-Rundgang vorgestellt +++

Zwei Tage vor dem Anstich fand der mittlerweile traditionelle Wiesn-Rundgang statt, auf dem auch die diesjährigen Neuheiten vorgestellt werden. Wir waren mit dabei.

+++ Welche Zelte gibt's auf dem Oktoberfest? +++

Hier wird gefeiert, geschunkelt, gegessen und natürlich getrunken: Die Bierzelte auf der Wiesn – für viele der Hauptgrund, um aufs Oktoberfest zu gehen. Die AZ zeigt, welche Zelte es gibt.

+++ Bierpreise im Überblick: So viel kostet die Maß heuer auf der Wiesn +++

Die Frage, die München Jahr für Jahr umtreibt – vorausgesetzt natürlich die Wiesn findet statt: Was kostet die Maß heuer? Die AZ gibt eine detaillierte Übersicht. Prost!

