Private Gründe: Florian Silbereisen sagt Wiesn-Auftritt ab

Showmaster Florian Silbereisen ist eigentlich jedes Jahr beim Wiesn-Anstich im Schottenhamel-Zelt dabei. Doch heuer wird der TV-Liebling nicht kommen – aus privaten Gründen.

Stets fröhlich, schunkelnd und gut gelaunt saß Moderator Florian Silbereisen am Tag des Anstichs im Zelt der Schottenhamels. Heuer wird man den 41-Jährigen nicht im Plausch mit anderen prominenten Gästen und einer Maß in der Hand am ersten Wiesn-Tag antreffen können.

Oktoberfest 2022: Florian Silbereisen kommt nicht ins Schottenhamel-Zelt

Wie sein Management auf AZ-Anfrage mitteilt, wird Florian Silbereisen beim Oktoberfest-Start am Samstag "leider nicht dabei sein". Private Gründe sollen zu dieser Entscheidung geführt haben, heißt es aus dem Umfeld. Zuerst hat " " berichtet.

Wiesn-Anstich früher mit Reiber, Pflaume, Berg und Heino

Wiesn-Gäste und Fans werden den ARD-Showmaster heuer also schmerzlichen vermissen. Stets war an seinem Tisch gute Stimmung und regelmäßiger Maß-Nachschub vorprogrammiert. 2019 zeigte sich Silbereisen am Tisch mit Carolin Reiber und Kai Pflaume. Aber auch mit Kult-Wirtin Rosi Schipflinger, DJ Ötzi, Andrea Berg, Vanessa Mai oder Heino feierte der Zuschauerliebling schon den Wiesn-Anstich.

2022 legt Florian Silbereisen eine Pause an...