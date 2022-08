Ist Beatrice Egli die neue Freundin von Florian Silbereisen?

Sind Florian Silbereisen und Beatrice Egli zusammen? Sind die beiden Schlager-Stars etwa ein Paar? Die Gerüchteküche brodelt seit vielen Monaten. Jetzt haben beide über die Schlagzeilen und über eine mögliche Beziehung gesprochen.

Beinahe wöchentlich veröffentlichen Klatschmagazine bunte Titelseiten mit Liebes-Schlagzeilen rund um Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Die beiden Schlager-Stars kennen sich schon lange und standen bereits mehrfach gemeinsam auf der Bühne, doch führen Egli und Silbereisen auch eine Liebes-Beziehung? Offiziell sind beide Single.

Sind Florian Silbereisen und Beatrice Egli ein Paar?

"Ich nehme das mit Humor. Wenn es um die Liebe geht, freuen sich einige, wenn sie Leute verkuppeln können und auch das machen die Medien gerne – und von daher: Das sind keine schlimmen Gerüchte", sagte Beatrice Egli bereits 2019 in "Bunte". Und weiter: "Man merkt einfach, dass sich die Leute wünschen, dass sich die Leute vermehren und lieben. Und das ist ja was Tolles. Von daher finde ich, das sind immer schöne Nachrichten, wenn es neue Liebesgeschichten gibt." Ein klares Dementi hört sich anders an!

Gerüchte um Beziehung: Song "Tausendmal berührt" "passt sehr gut"

Jetzt geht auch Florian Silbereisen auf die Liebes-Gerüchte ein. In der ARD-Sendung "Schlager des Sommers" bekamen im August 2022 die beiden die Aufgabe, ein Duett zum Thema "Liebe" zu singen. Beatrice Egli und Florian Silbereisen entschieden sich für das Lied "Tausendmal berührt". Silbereisen scherzte und feixte: "Der passt sehr gut".

"Sind wir gerade zusammen oder getrennt?"

Und dann äußerte sich der Entertainer auch zu den anhaltenden Schlagzeilen: "Es gibt ja ganz viele Schlagzeilen über uns. Woche für Woche." Weiter fragte er Beatrice Egli: "Jetzt weiß ich momentan nicht: Sind wir gerade zusammen oder getrennt?" Und wie reagierte Beatrice Egli? Ein bisschen schmallippig: "Glaubt nicht immer alles, was da steht. Mehr sag' ich aber auch nicht dazu."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Beatrice Egli und Florian Silbereisen strahlen und sind glücklich

Bei der Performance zu "Tausendmal berührt" sprühten dann die Funken. Egli und Silbereisen tanzten eng aneinander, schauten sich lächelnd tief in die Augen und strahlten vor Glück. Im Songtext heißt es weiter: "Tausendmal ist nix passiert. Tausend und eine Nacht. Und es hat 'Zoom' gemacht."

2018 wird Trennung von Florian Silbereisen und Helene Fischer bekannt

Florian Silbereisen ist seit der Trennung von Helene Fischer offiziell Single. Das Liebes-Aus wurde im Dezember 2018 publik. Wenige Tage später bestätigte Fischer, dass sie ihren Tänzer Thomas Seitel liebt.

Über Beatrice Eglis Liebesleben ist dagegen nur wenig bekannt. Die Schweizerin genießt ihr Privatleben lieber abseits des Rampenlichts.