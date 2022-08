Bikini-Foto von Beatrice Egli: Schlager-Star genießt Sonnenuntergang

Sie liebt das Leben und die Fans lieben ihre Fotos im Bikini! Schlagerstar Beatrice Egli zeigt sich erneut beim Baden. Bereits im vergangenen Jahr präsentierte sich die DSDS-Siegerin im sexy Zweiteiler im Pool.

Sie ist eine feste Größe im Schlager-Business, hat bei den öffentlich-rechtlichen Sendern eigene Shows – und selbst auf Instagram ist Beatrice Egli ziemlich gefragt. 463.000 Fans folgen der Blondine, die auch immer wieder mit Fotos im Bikini begeistert.

Im See: Beatrice Egli beim romantischen Sonnenuntergang

"Ich liebe es, an so heißen Tagen am Abend noch einmal kurz in den See zu springen. Das ist wirklich einer meiner liebsten Kraft-Orte", schreibt die sympathische Schweizerin, die derzeit in ihrer Heimat weilt. Die 34-Jährige zeigt sich im Bikini samt knallgelber Bluse. Mit wem Beatrice Egli den romantischen Sonnenuntergang genoss, hat sie nicht verraten.

Schon im vergangenen Sommer 2021 machte die Sängerin ihren Fans eine Freude, als sie einen Schnappschuss aus dem Pool veröffentlichte. Sie lachte total glücklich in die Kameralinse und sah umwerfend aus.

Pool-Foto: Beatrice Egli zeigte sich im lilafarbenen Bikini

Der blonde Schlagerstar trug einen lilafarbenen Bikini. Sie jubelte auf Instagram: "Wie schön zu merken, wie weit wir mit Frauenrechten, Gleichberechtigung und Empowerment schon gekommen sind." Dennoch sei sie schockiert gewesen, "dass der erste Bikini (...) noch als Skandal galt." Sie möchte mit ihrem Bikini-Bild "ein Zeichen für all uns Frauen zu setzen".

Zum Geburtstag: Beatrice Egli sitzt mit Bikini im Schwimmreifen

Auch Ende Juni 2021 präsentierte sich Beatrice Egli im Bikini. Mit einem emotionalen Statement bedankte sich die Schlagersängerin für all die Geburtstagsglückwünsche. Dazu postete sie ein feuchtfröhliches Bild, das die Fans verzückte.

Pool-Party bei Beatrice Egli

Egli feierte ihren Geburtstag mit einer kleinen Pool-Party – ihre Fans ließ sie daran auch teilhaben. Neben zahlreichen Instagram-Storys bedankte sie sich mit einem Bikini-Bild für die Gratulationen.

Die Siegerin der zehnten Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" zelebrierte ihren Ehrentag ungewohnt freizügig im Pool.

Die "wirklichen Geschenke auf Erden"

Rührend: Egli schrieb zu dem Bild, dass sie einen unvergesslichen Tag im allerkleinsten Kreise hatte und sie dankbar über jede Zeile sei, die sie erreicht habe: "Ihr merkt, ich bin heute ganz emotional, da mir wieder einmal mehr bewusst geworden ist, was die wirklichen Geschenke auf Erden sind: Zeit und Herzensmenschen, mit denen man diese verbringen darf!"

Ihre Fans zeigten sich begeistert: Knapp 33.000 Likes hat das Bild bekommen, zudem wurden zahlreiche Komplimente in den Kommentaren hinterlassen.