Schönheits-OPs bei den Royals: Wer hat beim Beauty-Doc was machen lassen?

Das Gesicht wirkt verdächtig glatt, die Nase schmaler, der Bauch schlanker - doch welche Prinzessinnen, Herzoginnen und Gräfinnen geben eine Beauty-OP beim Schönheitschirurgien überhaupt zu?

Es ist nicht alles Gold, was glänzt! Das wissen Royal-Kenner sofort, sobald sie einen der seltenen Blicke hinter die dicken Palastmauern erhaschen können. Wie die Medien, die Öffentlichkeit und das Volk die Royals wahrnehmen, ist für die Königsfamilie und damit für die Monarchie enorm wichtig. Und da wird gern mal optimiert - und zwar auch beim Aussehen...

Gräfin Alexandra von Dänemark gibt Facelifting zu

Zuletzt sorgte Gräfin Alexandra von Dänemark für Aufsehen. Gemeinsam mit ihrem Ex, dem Bruder des dänischen Thronfolgers Frederik, erschien sie zur Schulabschlussfeier ihres Sohnes mit verdächtig starrer Miene. Warum ist ihre Gesichtshaut bloß so gezurrt? Die Antwort folgte prompt - und unüblich ehrlich und direkt für einen Royal. Die 56-Jährige ging in die Offensive und stand ganz öffentlich zu ihren Eingriffen im Gesicht. Sie möchte mit dem Tabu brechen und "offen über ihre Entscheidung für ein Facelifting sprechen", so ihre Sprecherin. Und weiter: "Nicht nur, weil es klar ist, sondern auch weil die Gräfin der Meinung ist, dass moderne Frauen zu ihren Entscheidungen stehen und sich nicht schämen sollten. Es wird allmählich zu einer natürlichen Sache, etwas machen zu lassen, und nur sehr wenige Menschen können sagen, dass sie frei davon sind."

Gräfin Alexandra von Dänemark gab im Juni 2021 ein Facelifting zu. © imago/PPE

So natürlich schön sah Gräfin Alexandra früher aus. © imago/PPE

Fergie war beim Schönheits-Doc

Und auch Herzogin Sarah Ferguson steht zu ihren Schönheits-Operationen. "Ich hatte Botox vor langer Zeit, als noch nichts anderes auf dem Markt verfügbar war“, erklärte Fergie im Jahr 2019 gegenüber "Femail“ und fügte hinzu: "Aber mir gefällt der eingefrorene Look nicht." Auch Fäden unter der Gesichtshaut ließ sich die Ex von Prinz Andrew schon ziehen: "Es ist, als würde man im Garten die Erbsen hochbinden."

Nachgeholfen: Sarah Ferguson hat sich schon öfter unters Messer gelegt. 2012 (re.) sah sie noch natürlicher aus. © imago/Future Image International, APress

Seit Jahren schwört die Britin auf die Mesotherapie, bei der Vitamine unter die Haut gespritzt werden, damit sie praller wirkt und Fältchen verschwinden. Mitte 2018 unterzog sich die Herzogin einer invasiven Laserbehandlung, um bei der Hochzeit ihrer Tochter Prinzessin Eugenie noch besser auszusehen.

Beauty-OP: Königin Letizia ließ sich die Nase korrigieren

Und auch die spanische Königin Letizia war schon beim Beauty-Doc. Betrachtet man Fotos der früheren Journalistin, dann fällt auf, dass die Nase kleiner und schmaler wurde. 2008 ließ der Palast dann in einer offiziellen Erklärung wissen, dass die OP aus medizinischen Gründen bei Letizia vorgenommen worden sei. Letizia habe zuvor unter Atemproblemen gelitten, hieß es. Gerüchte gibt es auch über einen Eingriff am Kinn. Es soll abgerundet worden sein. Und auch das Botox-Getuschel vernimmt man stets aus der spanischen Presse.

Prinzessin Letizia von Spanien hat sich wegen ihrer Nase unters Messer begeben. Angeblich nur, um Atembeschwerden zu beheben, sagten Palastsprecher. © dpa

Herzogin von Alba hatte unzählige Eingriffe im Gesicht

Wer seine vielen Eingriffe eigentlich nicht mehr leugnen konnte, war Cayetana Fitz-James Stuart, die Herzogin von Alba. Dennoch bestritt die schrille Spanierin bis zu ihrem Tod im Jahr 2014 den Gang zum Beauty-Doc sogar vehement. Doch vom gesunden langen Schlaf oder teurem Quellwasser konnte sich ihre Optik nicht so krass verändern. Die Augenpartie, die Nase und die Lippen hatten sich massiv verändert.

Die Herzogin von Alba starb 2014 mit 88 Jahren. © dpa/Jose Manuel Vidal

Ja, so sah die Herzogin von Alba im Jahr 1960 aus © imago/Leemage

Hacker-Skandal: Waren Kate und Diana beim Schönheits-Doc?

Und auch Herzogin Camilla, Herzogin Kate und Prinzessin Diana sollen schon beim Doc gewesen sein. Hacker drohten im Jahr 2017, die Krankenakten der drei Royals öffentlich zu machen. Die geheimen OP-Unterlagen eines Londoner Arztes sollen die Schönheits-Behandlungen beweisen. Diana soll wenige Monate vor ihrem Unfalltod im August 1997 Botox ausprobiert haben.

Lady Diana soll in den Neunzigern mit Botox experimentiert haben. © Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Und Williams Ehefrau, Herzogin Kate, soll sich zwei Mal die Nase feiner operieren haben lassen. "Das erste Mal nach ihrem Uniabschluss 2005, aber es war nicht perfekt, daher wurden 2011 Verbesserungen vorgenommen", so der anonym bleibende Arzt, der sich "Dr. X" nannte, zur "OK!".

Vier Jahre vor der Hochzeit mit Prinz William: 2007 sah Kate so aus © dpa/Crawley

Herzogin Kate bei einem Videocall im Corona-Lockdown Anfang 2021 © dpa/Kensington Palace

Herzogin Camilla: Fettabsaugung und Straffung der Bauchdecke?

Einer größeren OP soll sich Herzogin Camilla unterzogen haben. Die Frau des künftigen Königs Charles ließ sich angeblich vor der Hochzeit Fett absaugen und die Bauchdecke straffen. Gegenüber "The Daily Beast" sagte eine Sprecherin: "Wir können bestätigen, dass die Klinik Opfer einer Attacke durch Hacker wurde. Wir haben sofort Maßnahmen getroffen, um unsere Patienten zu schützen." Geleakt wurden die royalen Patientenakten des Londoner Klinik-Arztes aber nie.

Angeblich soll Herzogin Camilla eine Fettabsaugung und die Straffung der Bauchdecke hinter sich haben. © Aaron Chown/dpa

Botox und Filler bei Rania und Fürstin Charlène

Rania ist seit 1999 die Königin von Jordanien. Doch gealtert scheint die heute 50-Jährige in den vergangenen 20 Jahren nicht zu sein. Botox und Filler haben den Alterungsprozess verlangsamt, sagen Experten. Darüber gesprochen hat Rania aber selbst nie.

Alles straff: Das Gesicht von Königin Rania von Jordanien wirkt mittlerweile maskenhaft. © imago images / PPE

So schön war Rania von Jordanien im Jahr 2007 © imago/UPI Photo

Gesicht von Königin Silvia von Schweden sieht verändert aus

Und auch Schwedens Königin Silvia hat nie ein Wort über Beauty-Behandlung verloren. Aber Gerüchte gibt es dennoch: Grund ist die mittlerweile sehr pralle Wangenpartie der in Heidelberg geborenen Silvia.

Königin Silvia von Schweden im Jahr 2019 bei einem Besuch in ihrer Geburtsstadt Heidelberg. © Silas Stein/dpa

Natur pur: Königin Silvia im Jahr 1992 © imago/TT

Seit ihrer Zeit als Fürstin hat sich auch die Optik von Charlène verändert. Das Gesicht wirkt heute wie glattgebügelt. Auch die Lippen der schönen Südafrikanerin haben an Volumen zugenommen. Ebenfalls auf Bildern ersichtlich: Der Höcker auf Charlènes Nasenrücken ist im Laufe der Zeit plötzlich verschwunden.

Botox-Queen: Fürstin Charlene von Monaco. © BrauerPhotos / S.Brauer