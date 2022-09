Keine heile Welt: Liebes-Knatsch bei Stefan Mross und Ehefrau Anna-Carina

Gehört ein gesundes Portiönchen Eifersucht zu einer intakten Beziehung? Moderator Stefan Mross gibt jetzt offen zu, dass er und Ehefrau Anna-Carina Probleme haben. Es geht auch um einen anderen Mann, der ganz nah an Anna-Carina Woitschak rangekommen ist.

Stefan Mross moderierte die "Immer wieder sonntags"-Saison in Rust, während Anna-Carina in Köln vor der Kamera stand.

Er kann fröhlich, emotional, aufbrausend – und ziemlich ehrlich sein! Stefan Mross (46) spricht jetzt ganz offen über Probleme in der Beziehung mit Ehefrau Anna-Carina Woitschak (29). Seit sechs Jahren sind die beiden zusammen, 2020 heirateten die beiden bei Florian Silbereisen.

Stefan Mross und Partnerin Anna-Carina Woitschak: Probleme in der Ehe

Doch nach all den Jahren gibt es auch mal Probleme. Der Haussegen hänge beim Paar schief, Beim Liebes-Knatsch geht es auch um einen anderen männlichen TV-Star: den ehemaligen "Love Island"-Teilnehmer Adriano Salvaggio (28).

Adriano Salvaggio und Anna-Carina Woitschak sind Teilnehmer bei "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" © RTL2/Marc Bremer

Flirt-Profi Adriano Salvaggio lernte Anna-Carina Woitschak kennen

Der 28-Jährige nahm mit Anna-Carina an der neuen RTL2-Show "Skate Fieber" teil, die im Herbst ausgestrahlt wird. Zwischen dem gutaussehenden Italiener und der attraktiven Mross-Ehefrau sollen bei der Aufzeichnung in Köln die Funken geflogen sein. Kein Wunder: Wer Kandidat bei "Love Island" gewesen ist, der beherrscht das Flirt-ABC perfekt.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack sind zweit zwei Jahren verheiratet. © imago images/Star-Media

Adriano Salvaggio schwärmt in "Bild" von der Ehefrau von Stefan Mross: "Anna-Carina ist wirklich hübsch. Natürlich gefällt sie mir optisch, aber auch von ihrem Charakter her. Ich bin derzeit Single und für alles offen. Das Flirten liegt mir im Blut, das macht mir Mega-Spaß."

Ehe ist Arbeit: Stefan Mross will Angelegenheit klären

Und was sagt der "Immer wieder sonntags"-Moderator zu dieser frechen Flirt-Offensive? Er ist offenbar nicht (mehr) ganz so glücklich: "Anna-Carina und ich hatten drei schwierige Monate, wir waren viel getrennt. Anna pendelte zwischen Rust und Köln. Damit ging es mir nicht gut, seelisch wie moralisch. Ich konnte nicht damit umgehen, dass wir nicht mehr 24 Stunden am Tag zusammen waren."

Stefan Mross will jetzt an sich arbeiten, um wieder in Balance zu kommen: "Anna und ich versuchen gemeinsam, unsere Probleme in den Griff zu bekommen."

Fremdgeh-Gerüchte tauchen oft am Rande von TV-Shows auf

TV-Dreharbeiten können intensiv sein. Man verbringt viel Zeit miteinander; oft auch die Pausen. Der Herzschlag kann da auch schon mal schneller werden.

Beim Training zu "Let's Dance" verliebten sich beispielsweise einst Model Rebecca Mir und Profitänzer Massimo Sinató ineinander. Der feurige Sportler war damals noch in einer anderen Beziehung. Mittlerweile sind Mir und Sinató seit sieben Jahren glücklich verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn.

Stefan Mross weiß das, aber die Liebe zu seiner Frau ist stark: "Ich vertraue ihr voll und ganz."