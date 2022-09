"Olaf, der Flipper" bekam Anfragen: Ein Kandidat für das Dschungelcamp?

Mit "Wir sagen danke schön" landet Olaf von den Flippers einen Sommerhit 2022. Das Lied des einstigen Trios ist 13 Jahre alt – und derzeit ebenso ein Festivalfavorit. Auch im Megapark am Ballermann trat Olaf Malolepski auf. Der 76-Jährige ist Kult (geworden). Wird er Teilnehmer im Dschungelcamp 2023 sein?

Ein 13 Jahre alter Song wird zum Dauerbrenner. "Wir sagen danke schön, 40 Jahre Die Flippers", schallt es derzeit aus Schlagerbars und gar bei Junggesellenabschieden in der Stadt oder entspannten Sommerabenden an der Isar ist der Ohrwurm zu hören. Auch die junge Generation hört jetzt Die Flippers – von "Die rote Sonne von Barbados" bis "Lotosblume".

"Wir sagen danke schön": Hype um Lied von den Flippers

Olaf Malolepski, der sich selbst "Olaf der Flipper" nennt, tingelt durch die Party-Republik, tritt auf Festivals auf und ist auch auf Mallorca ein gern gesehener Gast. Der Hype um seine Person kann er selbst kaum fassen. Die AZ weiß: Seine Tochter machte Olaf auf die entstandene Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken aufmerksam. Es formierte sich eine größere Fangemeinde, die den Song "Wir sagen danke schön" bei TikTok & Co. teilte. Dank eingängiger Melodie wurde aus dem Strohfeuer ein riesiges Internet-Phänomen.

"Jetzt explodiert das gerade! Ich hab das in meiner ganzen Laufbahn noch nicht erlebt, auch nicht bei den Flippers, dieser Hype, der gerade stattfindet", Ab dem Jahr 1967 stand er mit den Flippers auf der Bühne.

Olaf, der Flipper für TV, Shows und Festival gebucht

Längst sind auch die TV-Macher auf Olaf, den Flipper aufmerksam geworden. Er ist dauergebucht, reist von Sendung zu Sendung sowie hetzt von Auftritt zu Auftritt. Natürlich ist der 76-Jährige auch bei den Produzenten des Dschungelcamps Thema. Man sucht derzeit noch nach bekannten Persönlichkeiten für die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus".

Dschungelcamp 2023 mit Olaf Malolepski?

Wird Olaf Malolepski bald mit anderen Promis am Lagerfeuer sitzen? Eine RTL-Sprecherin zur AZ: "An Spekulationen über mögliche Teilnehmer:innen von 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus' beteiligen wir uns nicht." Viele Fans würde sich den sympathischen 76-Jährigen so sehr im australischen Busch wünschen, wie man in den sozialen Medien lesen kann.

Es gab schon Anfragen für "Ich bin ein Star"

Sein Management erklärt auf AZ-Nachfrage: "In der Vergangenheit gab es tatsächlich schon Anfragen für das Dschungelcamp." Und schränkt dann ein: "Aktuell liegt uns keine vor." Doch was noch nicht ist, kann ja noch werden! Zudem gilt: Weder PR-Sprecher noch der Promi dürften vorab über eine Teilnahme an der erfolgreichsten deutschen Reality-Show sprechen. Es drohen Vertragsstrafen.

Comeback: Kommen die Flippers wieder zurück?

Bis zur Auflösung vor elf Jahren traten die Flippers als Trio auf. Doch ein Comeback der Band wird es auch nach neuer Popularität nicht geben. "Mein Kollege Manfred ist ja leider vor sechs Jahren verstorben", sagte Olaf im SWR und mit dem anderen Band-Mitglied Bernd Hengst habe er keinen Kontakt mehr. Hengst will nicht mehr mit den Flippers zurückkommen, wie er "Bild" erklärte: "Alles hat seine Zeit. Und die Zeit der Auftritte der Flippers ist vorbei."