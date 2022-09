Bundesliga im Liveticker zum Nachlesen: FC Augsburg gegen FC Bayern München – Endergebnis 1:0

Der FC Bayern kassiert nach zuletzt drei Unentschieden in Folge heute in Augsburg die erste Saison-Pleite! Gikiewicz brachte die Münchner Offensive zur Verzweiflung, Berisha trifft auf Augsburger Seite erneut gegen den Rekordmeister. In der Tabelle rutschen die Bayern auf Rang vier ab. Hiermit verabschieden wir uns vom AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Wochenende!