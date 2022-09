FC Bayern: Upamecano und Pavard fit für Augsburg – Mazraoui beginnt

Die zuletzt angeschlagenen Dayot Upamecano und Benjamin Pavard stehen dem FC Bayern gegen den FC Augsburg wieder zur Verfügung. Eine Startelf-Garantie gibt es für Noussair Mazraoui.

Noussair Mazraoui wird gegen Augsburg von Beginn an auflaufen.

München - Der FC Bayern hatte nach dem 2:0-Erfolg gegen den FC Barcelona einige angeschlagene Spieler zu beklagen.

Während Lucas Hernández mit einem Muskelbündelriss länger ausfällt, hat sich ansonsten die Personal-Lage mittlerweile wieder etwas entspannt. Im Bundesliga-Derby beim FC Augsburg kann Julian Nagelsmann am Samstag (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) auf Dayot Upamecano und Benjamin Pavard zurückgreifen.

"Bei Upamecano sieht es gut aus, er wird spielen können", sagte der Bayern-Coach am Freitag auf der Pressekonferenz. "Pavard hat gestern schon trainiert und ist fit. Es war wegen des Schlags auf den Oberschenkel, er ist wieder bei Kräften."

Mazraoui beginnt gegen den FC Augsburg

Der Franzose dürfte dennoch zunächst auf der Bank sitzen. Nagelsmann kündigte an, dass Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui nach seiner guten Leistung als Joker gegen Barcelona von Beginn an auflaufen werde.

"Er hatte gute Offensivaktionen, aber hat auch sehr gut verteidigt. Er hat es herausragend gut gemacht und hat selber mehr Vertrauen in sich. Er wird morgen beginnen und kann zeigen, was in ihm steckt", sagte Nagelsmann. Neben Hernández fallen auch Kingsley Coman (Muskelfaserriss) und Bouna Sarr (Knie-OP) gegen Augsburg aus.