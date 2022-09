Noussair Mazraoui exklusiv: "Es war ein sehr guter Start von mir beim FC Bayern"

Noussair Mazraoui spricht im AZ-Interview über seine Top-Leistung gegen den FC Barcelona und sein Comeback im marokkanischen Nationalteam: "Das ist fantastisch, das erfüllt mich mit Stolz."

München - AZ-Interview mit Noussair Mazraoui: Der 24-Jährige wechselte vor dieser Saison ablösefrei von Ajax Amsterdam zum FC Bayern. Er spielt für die marokkanische Nationalmannschaft.

AZ: Herr Mazraoui, Sie sind im Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona am Dienstag bereits in der 21. Minute für den verletzten Benjamin Pavard eingewechselt worden – und haben anschließend eine sehr gute Partie gezeigt. Was sagen Sie zu Ihrer Leistung und zum Auftritt Ihres Teams generell?

NOUSSAIR MAZRAOUI: Ich denke, dass es ein gutes Spiel von mir war. Ich kam kalt rein für Pavard, hatte zuvor keine Zeit zum Aufwärmen. Dann muss man sofort da sein, was schwierig ist. Aber ich hatte einen sehr guten Start in die Partie, der Block gegen den Schuss von Robert Lewandowski hat mir geholfen, ins Spiel reinzukommen.

In der 43. Minute, als Sie den früheren Bayern-Stürmer und jetzigen Barcelona-Star mit einer Grätsche im letzten Moment im Strafraum stoppten und damit das sichere 0:1 verhinderten.

Genau. Das war wichtig. Von diesem Moment an habe ich mich super gefühlt. Die gesamte Mannschaft hat es sehr gut gemacht, wir haben als Team gekämpft, um Barça zu besiegen. Es war eine gute Mannschaftsleistung. Insgesamt haben wir eine großartige Leistung gezeigt gegen einen starken Gegner.

Lucas Hernández hat sich gegen Barcelona verletzt und fällt einige Wochen aus, Dayot Upamecano und Benjamin Pavard haben leichtere Blessuren davongetragen. Für Sie gibt es nun gute Chancen, am Samstag in Augsburg in der Startelf zu stehen und als Rechtsverteidiger zu agieren. Sind Sie inzwischen so richtig angekommen beim FC Bayern?

Angekommen? Ich weiß nicht genau. Nach zwei guten Spielen gegen den VfB Stuttgart und Barcelona ist es vielleicht zu früh, das zu sagen. Ich denke aber, dass es ein sehr guter Start von mir beim FC Bayern war. So will ich weitermachen.

Nach dem Augsburg-Spiel werden Sie zur marokkanischen Nationalmannschaft reisen und könnten dort Ihr erstes Länderspiel seit November 2020 absolvieren. Was bedeutet Ihnen die Nominierung?

Das ist ein großartiges Gefühl. Ich war schon bei den letzten Länderspielen nominiert, da konnte ich wegen einer Verletzung aber nicht spielen. Jetzt bin ich topfit – und hoffe natürlich, zum Einsatz zu kommen. Es ist ein tolles Gefühl, die Farben meines Landes zu verteidigen, die Fans, meine Landsleute glücklich zu machen. Das ist fantastisch, das erfüllt mich mit Stolz.