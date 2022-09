Noten zum FC Bayern gegen Augsburg: Mané erneut enttäuschend, auch Goretzka schwach

Der FC Bayern verliert gegen den FC Augsburg mit 0:1. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

Die Bayern um Sadio Mané (re.) und Jamal Musial verlieren in Augsburg.

Katerstimmung zum Start der Wiesn: Der FC Bayern verliert mit 0:1 beim FC Augsburg und bleibt damit im vierten Liga-Spiel in Serie sieglos. Wer enttäuschte.

Die Spieler in der AZ-Einzelkritik

MANUEL NEUER - NOTE 3: Der Kapitän hatte eine Menge zu tun: Parierte Niederlechners Knaller mit beiden Fäusten (24.), musste immer wieder Fehler seiner Vorderleute ausbügeln. Chancenlos bei Berishas Treffer zum 1:0 aus kurzer Distanz (59.). Hätte in der Nachspielzeit fast den Ausgleich erzielt, doch seinen Kopfball kratzt Gikiewicz von der Linie.

NOUSSAIR MAZRAOUI - NOTE 4: Gegen Barcelona sehr stark, daher stand der Marokkaner diesmal in der Startelf. Defensiv aufmerksam, offensiv nicht so überzeugend wie in der Champions League. Oft gefoult. Ausgewechselt.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Der souveränere der beiden Innenverteidiger. Gutes Stellungsspiel, mit dem Ball am Fuß sicher. Solide.

MATTHIJS DE LIGT - NOTE 4: Für den verletzten Hernández in der Anfangsformation. Mit einem Wackler zu Beginn, ließ sich von Niederlechner abdrängen. Neuer parierte (12.). Gedanklich manchmal ein bisschen zu langsam.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 4: Toller Außenrist-Pass auf Sané (15.). Leistete sich anschließend aber ein paar Abspielfehler. Kann es deutlich besser.

Tag zum Vergessen für Mané und Goretzka

JOSHUA KIMMICH - NOTE 4: Nagelsmanns Immer-Spieler agierte giftig. Kleines Scharmützel mit Keeper Gikiewicz (27.). Diesmal ohne zündende Ideen nach vorne. Musste später kurzzeitig als Rechtsverteidiger ran.

LEON GORETZKA - NOTE 5: Nach guter Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Barcelona erhielt er den Vorzug vor Sabitzer. Schwache erste Halbzeit, bezeichnend: Schoss den Ball weit über das Tor (36.). Es wurde kaum besser.

JAMAL MUSIALA - NOTE 4: Hat sich in der Stammelf festgespielt. Wie immer leichtfüßig unterwegs, schoss nach Müller-Pass knapp vorbei (33.). Tauchte zu oft ab, ohne Effizienz. Zielte knapp rechts daneben (62.).

THOMAS MÜLLER - NOTE 4: An fast jeder Offensivaktion beteiligt. Agierte mit Übersicht, aber auch mit ein paar Fehlern. Grätschte den Ball nach Davies-Flanke über das Tor (39.). Gikiewicz parierte seinen Schuss (61.). Glücklos.

Serge Gnabry, Josip Stanisic, Marcel Sabitzer und Joshua Kimmich (v.l.n.r.) sind nach der ersten Saisonniederlage gegen Augsburg sichtlich bedient. © IMAGO/osnapix / Titgemeyer (www.imago-images.de)

LEROY SANÉ - NOTE 4: Pflichtspiel Nummer 100 für den Offensivstar im Bayern-Trikot. Hatte das 1:0 auf dem Fuß, doch Gikiewicz hatte kein Problem mit Sanés Schüsschen (17.). Agil, aber bisweilen ungenau. Kam vor dem 0:1 zu spät. Vergab völlig frei vor Gikiewicz das 1:1 (72.).

SADIO MANÉ - NOTE 5: Zuletzt in einer Formkrise, machte so weiter: Der Senegalese scheiterte frei vor Gikiewicz (13.). Sah nach einem Frustfoul im Mittelfeld die Gelbe Karte (38.). Enttäuschend.

Auch Gnabry und Choupo-Moting bringen nicht die Wende

SERGE GNABRY - NOTE 4: Kam in der 62. Minute für Mazraoui in die Partie. Sollte über die linke Seite für Gefahr sorgen, das gelang ihm nur in Ansätzen.

MARCEL SABITZER - NOTE 4: Löste Goretzka ab (69.). Doch auch der Österreicher brachte aus dem Zentrum heraus keinen großen Schwung in den Angriff.

JOSIP STANISIC - OHNE NOTE: Für Musiala eingewechselt (78.). Rechts hinten unauffällig.

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING - OHNE NOTE: Der Stürmer ersetzte den unglücklichen Mané (78.). Ohne die erhoffte Wirkung.