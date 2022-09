Bars und Clubs in München: Hier sind Wiesn-Besucher in Tracht unerwünscht

Keine Lust auf Dirndl und Lederhosen: Einige Clubs und Bars in München weisen Menschen in Tracht während der Wiesn an der Tür ab.

Die Tanzfläche im Harry Klein ist brechend voll - fast wie in Zeiten vor Corona.

München - Bis vor der Corona-Zwangspause war es im Harry Klein an der Sonnenstraße noch anders: Da durften After-Wiesn-Gänger in Lederhosen oder Dirndl auch im legendären Techno-Club feiern.

Gespräche mit ihren Türstehern und Mitarbeitern haben die Club-Leitung nun aber dazu bewogen, das Harry Klein zur trachtenfreien Zone zu erklären – obwohl sie in der Sonnenstraße seit zwölf Jahren "in der Ausflugsschneise des Oktoberfests" seien, wie es im heißt. Zur Wiesn-Zeit seien rund 90 Prozent der Trachtler an der Tür abgewiesen worden und diejenigen, die reinkamen, sorgten offenbar oft für Probleme.

Harry Klein: "Kein Generalverdacht"

Personen in Tracht möchten die Verantwortlichen aber keineswegs unter Generalverdacht stellen, heißt es im Statement. "Der wichtigste Punkt für uns ist allerdings die Sicherheit unseres Publikums. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir dadurch eher ein sicheres und friedliches Miteinander für alle schaffen", schreiben die Betreiber. Und weiter: "Deshalb findest du in unserer Werbung zur Wiesnzeit immer den Anhang: "Bitte lass' die Tracht zuhaus', die sieht im Club nicht sexy aus."

Seit jeher trachtenfrei: Das Café Kosmos

Der wohl stadtbekannteste trachtenfreie Ort ist das Café Kosmos an der Dachauer Straße in Bahnhofsnähe. Dort gilt seit jeher zur Wiesnzeit ein Trachtenverbot – und das wird auch heuer so sein.

Noch radikaler sind allerdings das Kilombo in der Gollierstraße im Westend, ganz in der Nähe der Theresienwiese, sowie die Goldene Bar im Haus der Kunst: Die sind gleich für zwei Wochen komplett geschlossen.

Zur Gruam: Kein Einlass für Wiesn-Gäste

Trachtenfreie Zone ist auch die Gruam in der Thalkirchner Straße. "Wir möchten im Vorfeld schon einmal darauf aufmerksam machen, dass wir niemandem, der offensichtlich von der Wiesn kommt, Einlass gewähren werden. Das heißt, keine Trachten und stark alkoholisierte Gäste", heißt es in einem Facebook-Beitrag, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Die Betreiber verweisen auf die "zwei Dutzend After-Wiesn-Veranstaltungen", die es in der Regel in der Stadt gebe, von denen man selbst allerdings kein Teil sein möchte. Die Erfahrungen der vergangenen Oktoberfest-Jahre hätten gezeigt, "dass es einfach nicht zusammenpasst".

Weitere Bars und Clubs, die Trachtler abweisen, hat das gefunden: Darunter sind unter anderem das Cucurucu gleich beim Kosmos, das Komitee in der Maxvorstadt und der Bahnwärter Thiel in Sendling.