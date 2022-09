Spritzige Vor-Wiesn-Sause: Ein Dirndl für alle Größen wird bestaunt

Bei Ludwig Beck ist schon angezapft. Eine neue Dirndl-Linie wird groß gefeiert.

München - Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude! Und so zapfte Ludwig Beck bereits ein paar Tage vor der großen Sause an. Beck-Finanzvorstand Jens Schott übernahm das - es war, nun ja, eine eher feuchte Angelegenheit. Ozapft is!

Promis in der Trachtenabteilung

Gastgeber und Ludwig Beck-Vorstand Christian Greiner begrüßte in der neuen Trachtenabteilung auch Promis - wie das bekannte Influencerinnen-Duo TheSkinnyandtheCurvyone, Model-Agent Peyman Amin mit seiner Freundin Sandra Apfelbeck, Fashion-Expertin und Bloggerin Jeannette Graf und Stylist Oliver Rauh.

Beim Anzapfen ist noch ein bisserl Luft nach oben: Beck-Vorstand Jens Schott bei seinem spritzigen Einsatz. © Saskia Nathalie Betz

Große Lust auf Tracht

Die Lust auf Dirndl und Lederhosen scheint heuer so groß wie schon lange nicht mehr. Kein Wunder, nach zwei Jahren Wiesn-Pause. Angestoßen wurde auch auf den Erfolg der neuen Dirndl-Linie, die in Kooperation mit dem bekannten Influencer-Duo TheSkinnyandtheCurvyone entstanden ist - also die Münchnerin Sophia Thorer ("skinny") und Verena Prechtl ("curvy"), die ursprünglich vom Tegernsee kommt.

Keine Grenzen zwischen den Konfektionsgrößen

Das Besondere: Bei den Dirndln gibt's keine Grenzen zwischen den Konfektionsgrößen. Ein Dirndl, das für alle Figur-Typen passt - egal ob superschlank oder kurvig, von Größe 32 bis 52. Ein "Dirndl für alle", so Christian Greiner. Und ein Erfolg: "Ich war total überrumpelt, als ich nachts ins System geschaut habe. Die Resonanz war großartig."

Die Gäste waren begeistert. "Endlich mal ein Dirndl für alle Größen", lobte Jeannette Graf, die selbst ein Kleid trug: "Das Dirndl spare ich mir traditionell zum Anstich auf. Aber ich muss sagen: Ich habe richtig Lust auf Tracht bekommen."

DJane im Dirndl: Sandra Greiner. © Saskia Nathalie Betz

Wiesn-Schmankerl und DJane

Im Anschluss wurde bei Wiesn-Schmankerln und coolen Sounds gefeiert. An den Turntables heizte Sandra Greiner, die Frau des Gastgebers, alias "Just Another DJane" ein: "Ich habe vor vier Jahren als DJane angefangen - zum Glück geht es mit den Events jetzt wieder aufwärts."