Mietvertrag verlängert: Das Harry Klein bleibt noch ein bisserl

Der legendäre Münchner Club an der Sonnenstraße muss einem Hotel-Neubau weichen. Jetzt wurde die Galgenfrist nochmal verlängert.

München - Das Ende des Harry Klein an der Sonnenstraße ist eigentlich schon längst besiegelt: Ein neues Hotel wird am Standort an der Sonnenstraße/Ecke Schwanthalerstraße gebaut. Wie so oft verzögert sich aber auch dieses Bauvorhaben. Wie der Club mitteilt, hat er deshalb nun seinen Mietvertrag um ein weiteres halbes Jahr bis Ende Januar 2023 verlängern können.

Harry Klein bleibt bis Januar 2023

Damit ist ein Clubbetrieb bis Mitte Januar möglich, wie das Harry Klein weiter schreibt: "Das bedeutet für uns und unser Personal eine erneute Planungssicherheit. Wahrscheinlich werden wir bis Mitte Januar öffnen können, da wir vor dem Endtermin noch zwei Wochen Zeit benötigen um den Club besenrein verlassen zu können. Ob es zu einer weiteren Verlängerung kommen wird, ist heute noch nicht abzusehen."

Wie und wo es mit dem Harry Klein weitergeht, ist noch nicht klar. Jetzt feiert der Club aber noch am alten Ort im September sein 19-Jähriges und ein weiteres Silvester: "Wir freuen uns riesig". Auch eine weitere Verlängerung könnte durchaus möglich sein: Der Bauantrag für das neue Hotel wird noch geprüft.