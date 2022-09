O'trachtlt is! So kleiden Sie sich heuer stilsicher für die Wiesn

Endlich wieder Wiesn, da muss freilich das Outfit stimmen!Die AZ hat bei verschiedenen Modegeschäften nachgefragt, was denn heuer im Trend liegt. Besonders gefragt: Samt.

München - Das Oktoberfest startet am Samstag und das Vor-Corona-Dirndl ebenso wie die Prä-Pandemie-Lederhosn passen nicht mehr? Der perfekte Vorwand, um sich mit neuer Tracht auszustatten, findet zumindest die AZ-Redaktion. Was heuer angesagt ist – und was eher unter einem Mode-Fauxpas verstanden wird. Die Trends des Jahres:

Nina Munz von Angermaier Trachten erklärt: "Wir haben heuer viele tolle Farben dabei, zum Beispiel leuchtendes Rot, Salbeigrün oder Kobaltblau." Besonders im Trend seien bei den Frauen Dirndl aus Samt, die extra schick aussehen. Doch auch Leinen oder Baumwolldirndl seien weiterhin beliebt.

Neu auf dem Markt: Nachhaltige Mutter-Kind-Dirndl im Partnerlook

Die Farbwelt der Tracht ist kunterbunt gemischt. Während die einen Modelle in sanften, monochromen Tönen gehalten sind, leuchten andere Kleider in knallbunten Farben. "Wir setzen auch wieder stark auf knieumspielende, tolle Röcke mit Blumendekor", erzählt Munz. Diese seien gut mit Spitzenblusen und -bodies kombinierbar. Auch 70er, 80er Rocklängen unterhalb der Waden seien dieses Jahr gefragt. Neu auf dem Markt: nachhaltige Mutter-Kind-Dirndl im Partnerlook, sagt Munz.

Out seien, wie in den letzten Jahren, Dirndl-Schürzen, die nicht zur Rocklänge passen. Hochgeschlossene Blusen gibt es noch einige auf dem Markt, doch sind die Dirndl heuer generell wieder tiefer ausgeschnitten, so Munz. Weiterhin nicht hip: der Landhausstil und extravagante Kleider im Barockstil.

Bei der Lederhose wird nun stark auf Nachhaltigkeit geachtet

"A und O bei den Männern ist eine hochwertige, handgemachte, schöne Lederhose - sei es aus Hirschleder oder Wildbock." Dabei werde nun stark auf Nachhaltigkeit geachtet. Die Hosen im Sortiment bestechen 2022 durch aufwendige Stickereien im Vintage-Look. Die Farbtöne passen dabei freilich zu denen der Damen.

Westen seien meist hochgeschnitten, jetzt gebe es jedoch auch trendige V-Ausschnitte. Als "Must-Have" dazu gelten Hemden in Slim Fit in Weiß oder anderen Farbtönen. "Doch auch Streifen sind jetzt hip. Dieses Jahr ganz neu sind zudem trachtige Funktionshemden, die nicht gebügelt werden müssen", sagt Munz. Na dann: Ogstylt is!

Romantik statt Prunk

Auch bei den Accessoires wird heuer auf natürliche, zarte Töne geachtet. © Codello

Auch bei den Accessoires wird heuer auf natürliche, zarte Töne geachtet. "Weniger ist mehr", sagt Lodenfrey-Trachtenexpertin Gabriele Hammerschick der AZ. "Kombinieren Sie Ihren 'Everyday-Schmuck' und Ihre Statement-Tasche zum modernen und zeitgemäßen Trachtenlook", rät sie. Bei Lodenfrey etwa gebe es in diesem Jahr eine Auswahl von handgefertigten Haarreifen bis hin zu Ketten und Armbändern mit Trachten-Charme.

Bei den Herren passen laut Johann Maurer - Head of Department Herrentracht bei Lodenfrey - Hüte in natürlichen Farbtönen wie Grün oder Grau gut zur Lederhose. Und für besondere Feiern oder ein feines Abendessen empfiehlt er zum gepflegten Trachten-Look das Charivari. "Romantik statt Prunk" lautet heuer das Motto, sagt auch Katharina Jakob, die das diesjährige, offizielle Oktoberfest-Tuch entworfen hat.

Tücher seien heuer besonders angesagt: Etwa das Nickituch, ein Bandana aus Baumwolle, das am Hals getragen oder in die Haare geknotet werden kann, so die Kreativdirektorin von Codello. Und zudem große Dreieckstücher in Herbsttönen oder Stolen, die sich besonders für kältere Herbsttage anbieten. Für Männer gibt es passende Einstecktücher. Genau wie bei der Trachtenmode gebe es auch bei den Accessoires den Gegentrend in Knallfarben.

Wie war das nochmal mit der Schleife?

Diese Dame ist vergeben, soll die Schleife verdeutlichen. © imago/Westend61

Es ist immer wieder die gleiche Frage, die einem kurz vorm Fest einfällt: Welche Bedeutung hat gleich wieder die Seite, auf der die Schleife gebunden wird? "Bindet man von seiner Seite aus gesehen rechts, ist man vergeben, beziehungsweise verheiratet", erklärt Nina Munz von Angermaier. "Und links heißt Single."

Fingernägel mit Breze: Heuer ist's möglich

Die spezielle "Wiesn-Nail-Art" von der Beauty Bar by Dashl. © Dashl

Wer die Rückkehr des Oktoberfests mit flippig lackierten Fingernägeln feiern möchte, für den ist vielleicht die spezielle "Wiesn-Nail-Art" von der Beauty Bar by Dashl etwas. Diese hat kürzlich im Modegeschäft H&M in der Weinstraße einen weiteren Salon eröffnet. Die speziell fürs Oktoberfest designte Nagelkunst (buchbar über Dashl.de, ab 52€) werde heuer das erste Mal angeboten, erklärt Gründerin Nina Akbari der AZ. Warum? Die Kunden wollen den "100-Prozent-Oktoberfest-Look." An Motiven ist alles dabei, was das Münchner Herz begehrt: Bierkrüge, Breze, Karomuster oder Herzchen. Das Angebot werde von jedem genutzt, "der das Oktoberfest liebt" - sowohl von Touristen als auch von den Münchnern selbst, so Akbari.

Der Mix macht's

Zum Dirndl werden heuer schlichte Pumps getragen. © Imago

Was ist das Geheimnis eines gelungenen Dirndl-Looks? "Der ausgewogene Mix aus Tradition und Moderne", so Lodenfrey-Sprecherin Gabriele Hammerschick. Traditionell werden deshalb schlichte Pumps zum Dirndl getragen - einen modernen Dreh bekomme die Tracht mit aktuellen Schuhtrends wie Clogs, Ballerinas, Loafern oder Stiefeletten. Und die Herren? Um das Outfit abzurunden passende Kniestrümpfe oder Loferl und "unbedingt schwarze Haferlschuhe" kombinieren, sagt Johann Maurer aus der Abteilung Herrentracht.

Die Herren tragen heuer wieder schwarze Haferlschuhe. © Imago

Denn: ,,Tracht ist eine gelebte und beständige Tradition, die bei Lodenfrey ein Ausdruck von Lebensfreude verkörpert - besonders zu festlichen Anlässen!", sagt er.