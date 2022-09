Für gemeinnützige Vereine: Wiesnwirte spenden 50.000 Euro

Die Münchner Wiesn-Stiftung überreicht einen Scheck für wohltätige Vereine.

München - "Es ist wieder Wiesn, wie man sieht", sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Mittwoch unter der Bavaria auf der Theresienwiese. In den nächsten Wochen wird dort neben Bier auch jede Menge Geld fließen. Einen Bruchteil davon lassen die Wiesnwirte der Wohltätigkeit zukommen.

Das Geld geht "an Institutionen, die etwas für die Stadtgesellschaft tun"

Gemeinsam mit den Sprechern der Wiesnwirte Peter Inselkammer und Christian Schottenhamel, Ex-Wiesnwirt Wiggerl Hagn, Paulaner-Chef Andreas Steinfatt und dem Vorstandsvorsitzenden der Stadtsparkasse München Ralf Fleischer übergab Reiter am Mittwoch einen Scheck über 50.000 Euro an fünf gemeinnützige Vereine, "an Institutionen, die etwas für die Stadtgesellschaft tun", wie Reiter betont.

Jeweils 5.000 Euro gehen an die Vereine Condrobs und Amyna "Sichere Wiesn". Der Verein "brotZeit" gibt täglich Frühstück für bedürftige Kinder aus und wird mit seiner Spende 10 000 Euro eine weitere Schule unterstützen. Über jeweils 15.000 Euro freuen sich die "'s Münchner Herz"-Stiftung und der Verein "IfF-Refugio".