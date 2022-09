Sicherheit auf der Wiesn: Bodycams, Zaun und Kontrollen

Auch wenn in diesem Jahr in puncto Sicherheit besonders auf die Corona-Lage geschaut wird: Die Verhütung von Straftaten spielt auf dem Oktoberfest weiter eine große Rolle. Hunderte Beamte waren in früheren Jahren im Einsatz. Wie sieht es dieses Jahr aus?

14. September 2022 - 06:19 Uhr | AZ/dpa

Besucher und Besucherinnen gehen über das Gelände der Wiesn von 2019. (Archiv) © dpa/Tobias Hase