Ochsenbraterei: Deftige Wiesn-Schmankerl vom Vegan-Superstar

Sie ist traditionsgemäß berühmt für ihre fleischlichen Genüsse: Nun bietet die Ochsenbraterei zusätzlich ganz besondere vegetarische und vor allem auch vegane Gerichte an.

In der Ochsenbraterei gibt es dieses Jahr viele vegane Schmankerl.

München - Schon von weitem sieht man sie, die beiden stattlichen Paare, die tatkräftig den Riesenspieß drehen. An diesem: ein ganzer, überdimensionaler Ochse über loderndem Feuer. Fleischliebhaber bekommen bei dem Anblick fraglos sofort Appetit.

Ochsenbraterei auf der Wiesn 2022: Experimente abseits der Kernkompetenz

Allerdings ist dieser Mega-Ochse aus Pappmaché - wie die Paare am Drehspieß. Allesamt befinden sie sich auch heuer wieder in luftiger Höhe über dem Eingang der Ochsenbraterei.

Festwirtin Antje Haberl und Sohn Luis. © Haberl Gastronomie

Beim Wiesnzelt der Wirte-Familie Haberl erkennt man seit jeher schon von außen, was hier die große Spezialität und Kernkompetenz ist.

Das ist natürlich auch bei der Wiesn 2022 wieder der Fall, doch es gibt eine große Überraschung: Gerade die Ochsenbraterei, traditionsgemäß berühmt für ihre fleischlichen Genüsse, bietet jetzt zusätzlich ganz besondere vegetarische und vor allem auch vegane Gerichte an.

Antje Haberl holt sich Vegan-Spitzenkoch Sebastian Copien ins Festzelt

Dabei handelt es sich nicht um die unvermeidliche Ofenkartoffel oder einfach einen Salat, wie man's anderenorts auf etlichen Speisekarten findet. Es gibt auch kleine Gerichte, hergestellt aus rein pflanzlichen Fertigprodukten oder Tiefgekühltes.

Kochkurs vor der Wiesn: der Münchner Vegan-Spitzenkoch Sebastian Copien mit Ochsenbraterei-Küchendirektor Richard Lindermeier (links) und Haberl-Küchenchef Christoph Thiemann. © Haberl Gastronomie

Festwirtin Antje Haberl macht keine halben Sachen und hat sich den Superstar der veganen Küche ins Haus beziehungsweise ins Festzelt geholt: Spitzenkoch Sebastian Copien. "Die Ochsenbraterei ist ein Essenzelt", sagt Haberl der AZ: "Jeder, der zu uns kommt, soll satt und glücklich rausgehen. Deshalb wollen wir für alle Ernährungsformen ein qualitativ hochwertiges Angebot für einen Wiesnbesuch."

Die Zusammenarbeit mit Copien und der Haberl-Gastronomie begann vor über einem Jahr. Antje Haberl, zu deren Unternehmen unter anderem Chinaturm-Gastro, Kugler Alm oder Michaeligarten gehören, hat alle ihre Küchenchefs zu einem mehrtägigen Kochkurs bei Copien eingeladen. Auch sie selbst hat fleißig mitgekocht.

Antje Haberl: "Essen löst doch auch Emotionen aus"

Entwickelt wurden so erste vegane Speisen für die Biergärten und letztlich drei Gerichte für die Wiesn - gemäß Sebastian Copiens Credo, dass sich sein Essen nicht nach Verzicht anfühlen dürfe, "sondern nach Fülle, Geschmack und Freude".

Veganes Schwammerlgulasch. © Haberl Gastronomie

Alles, was halt auch den Genuss auf dem Oktoberfest ausmacht. "Essen löst doch auch Emotionen aus", sagt Antje Haberl, und so stehen "bayrisch-deftige Schmankerl" auf der veganen Karte: Pflanzerl mit Soße und Bio-Kartoffelsalat, (14,80 Euro), Bratwurst mit hausgemachten Beilagen (14,40 Euro) sowie ein "Veganes Schwammerlgulasch mit "Pulled" auf Erbsen-Basis mit Kartoffelknödel" (15,80 Euro).

Copien lobt den "Pioniergeist der Wirtsfamilie"

Die AZ hat probiert und kann bestätigen: Die Schmankerl schmecken (auch einer Nicht-Veganerin). In der Festzelt-Küche gibt es übrigens einen eigenen Bereich, ausschließlich für die vegane Küche - mit eigenem Koch, der alles frisch zubereitet, sowie extra gekennzeichneten Gerätschaften: einzigartig auf der Wiesn. Copien spricht vom "Pioniergeist der Wirtsfamilie".

Bratwurst auf Erbsen-Basis mit Soße und hausgemachtem Sauerkraut. © Haberl Gastronomie

Die wartet 2022 noch mit einer weiteren Neuerung auf. Heuer hat Wiesn-Wirtin Antje Haberl erstmals offiziell tatkräftige Hilfe von Sohn Luis (21). Der junge Festwirt tritt damit in die Fußstapfen seiner Oma, Anneliese Haberl, die nach all den Jahren verdientermaßen etwas weniger gefordert sein will.