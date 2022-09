AZ-Rundgang über das Oktoberfest: Was die Wiesn heuer Neues bietet

Vom Bierzelt bis zur Ballonfahrt: Kurz vor dem Anstich hat sich die AZ auf dem Festgelände umgesehen. Ein Überblick, was sich heuer Unbekanntes entdecken lässt.

München - "Wenn man hier steht, kommt doch langsam Wiesn-Stimmung auf", sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Donnerstag beim offiziellen Wiesn-Rundgang der Stadt. "Da werden Erinnerungen wach", bestätigt auch Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU). Gemeinsam zeigen die beiden Politiker, was alles neu ist in diesem Jahr.

Die Blaskapelle stimmt auf den Wiesnstart am Samstag ein. © Daniel von Loeper

Museumszelt

Los geht's im Museumszelt auf der Oidn Wiesn. Das Zelt der Historischen Gesellschaft Bayerischer Schausteller mit seinem Karussell in der Mitte ist als lebendiges Museum gestaltet. Das Motto lautet heuer "Neue Geister eingetroffen". Eine Sonderausstellung bietet einen Blick hinter die Kulissen von Geisterbahnen. Außerdem gibt's einen Kinderbereich.

Schützenlisl

Ein paar Meter weiter, wo bis 2019 Peter Reichert die Schönheitskönigin betrieb, steht jetzt das Volkssängerzelt Schützenlisl von Lorenz und Christine Stiftl. Es ist in Grün gehalten, Hopfen hängt an den Balken und mit seinen Tischdecken sieht's schon sehr gemütlich hier aus. Die Stiftls hatten zuvor ein kleines Zelt auf der "normalen" Wiesn. So ein großes Zelt, "das ist, wie wenn ein Pfarrer auf einmal Bischof wird", freut sich Lorenz Stiftl. Mitsingen ist hier ausdrücklich erwünscht. Wer selbst ans Mikro möchte, bewirbt sich für die offene Bühne.

Krinoline

V.l.: Clemens Baumgärtner und Dieter Reiter mit Matthias Niederländer in der l Krinoline. © Daniel von Loeper

Als "Aushängeschild der Wiesn", bezeichnet Clemens Baumgärtner die Krinoline. Auch Dieter Reiter kommt gerne hierher. "Das ist eines der Fahrgeschäfte, in die ich mich hineintraue, wenn ich all meinen Mut zusammen nehme", sagt er und steigt in die Gondel. Betrieben wird das historische Karussell von Matthias Niederländer, der stolz sein neues Podium für die Blaskapelle zeigt.

Behördenhof

Ärztin Viktoria Bogner-Flatz im mobilen CT-Gerät. © Kneffel/dpa

Hier gibt es eine Weltneuheit, die man nicht unbedingt persönlich kennenlernen mag. Um nicht alle mit Platzwunden in die Notaufnahme schicken zu müssen, gibt es jetzt einen mobilen Computertomografen. So werden Patienten, die es wirklich brauchen, sofort herausgefiltert und auf die Intensivstation gebracht. Alle anderen werden vor Ort versorgt.

Bierschlegel

Werner Memmel (l.) und OB Reiter präsentieren die Schlegel-Sammlung. © Daniel von Loeper

In der Anzapf-Boxe im Schottenhamel-Zelt ist die Bierschlegel-Sammlung vom verstorbenen Stadtrat Hermann Memmel ausgestellt. Danach kommt sie ins Museumszelt.

Infostand

Um die Touristen-Infos an Marienplatz und Hauptbahnhof zu entlasten, gibt es jetzt einen eigenen Infostand auf der Wiesn. Finanziert wird er durch Souvenirverkauf.

Circus Circus

Das neue Fahrgeschäft Circus Circus für die ganze Familie. © Daniel von Loeper

Dieses klassische Fahrgeschäft mit Gondeln für die ganze Familie gibt es schon seit 1989. Ab sofort auf der Wiesn.

Bogenschießen

Dieses Jahr kann man mit Pfeil und Bogen im Dschungel schießen. © Daniel von Loeper

Mit Pfeil und Bogen schießen, macht Clemens Baumgärtner besonders viel Freude. Jetzt kann er das im Dschungel tun.

Ballonfahrt

Das ist ein Kinderfahrgeschäft, in dem die Eltern aber problemlos mitfahren können.

Münchner Stubn

Über der Bühne eine große Bavaria, an den Wänden Münchner Persönlichkeiten wie Karl Valentin. Das nagelneue Festzelt von Kathrin Wickenhäuser-Egger und Alexander Egger ist gestaltet wie ein Stadthaus.

Bräurosl

Dieses Festzelt durfte als erstes mit dem Aufbau beginnen - schließlich wurde es komplett neu gebaut. Die Decke ist höher als in anderen Zelten und lässt viel Licht durch. Wichtig ist Wiesnwirt Peter Reichert, dass man von jedem Platz aus die Bühne sehen kann.