Münchner erzählen: So narrisch freuen wir uns auf die Wiesn

Endlich geht es wieder los! Die AZ hat Münchner gefragt, was es ihnen bedeutet, dass heuer auf der Theresienwiese wieder geschunkelt und gefeiert wird.

München - Ist es der Duft von Zuckerwatte, das Kribbeln im Bauch, wenn die Achterbahn in die Tiefe rauscht, die kühle Maß, mit der man auch mit völlig Fremden so euphorisch anstoßen kann, als würde man sich schon seit Ewigkeiten kennen?

Jeder, der die Wiesn liebt, tut dies aus individuellen Gründen. Und heuer, da ist die Vorfreude dann doch noch mal etwas Besonderes, denn schließlich konnte man zwei Jahre lang nimmer raus auf die Wiesn.

Die AZ hat Münchner gefragt, wie sehr sie sich auf die kommenden zwei Wochen freuen und welchem Ereignis sie besonders entgegenfiebern.

Auf geht's zur Wiesn!

Michael Riedl © Daniel von Loeper

Michael Riedl (42), Kaminkehrer: "Es kribbelt überall vor Freude bei mir, sobald ich über die Hackerbrücke und dann auf die Wiesn gehe. Highlight ist die Bräurosl."

Adam Dominik Mondry © Daniel von Loeper

Adam Dominik Mondry (67), Rentner: "Nach langer Abstinenz aufgrund der Pandemie kann ich es kaum erwarten, im Hacker-Festzelt, dem Himmel der Bayern, mit Freunden zu feiern."

Sylvia Muth © Daniel von Loeper

Sylvia Muth (69), Schneiderin: "Das Museumszelt auf der Oidn Wiesn ist super. Ich werde ganz oft auf das Oktoberfest gehen wegen der tollen Stimmung dort."

Bobby Rüdel © Daniel von Loeper

Bobby Rüdel (71), Privatière: "Ich bin begeistert vom Schichtl. Ich mag außerdem die Intimität und das Persönliche auf dem Oktoberfest. Schon als Kind bin ich auf die Wiesn gegangen und mochte den Duft der Mandeln."

Hanna Schumacher © Daniel von Loeper

Hanna Schumacher (37), Stylistin: "Ich freue mich auf die Oide Wiesn, denn da ist es kleiner und intimer. Das ist fern von Gegröle und Kotzhügel. Das Bratwurstglöckl ist außerdem schön."

Renate Markl © Daniel von Loeper

Renate Markl (65), Managerin: "Das Schönste ist für mich die Krinoline. Ich liebe es, auf diesem Fahrgestell meine Runden zu drehen. Das weckt Erinnerungen an früher. Außerdem macht es mir viel Spaß, auf der Wiesn zu bummeln und zu beobachten. Es ist toll, wenn so viele Tracht tragen."

Herbert Halle © Daniel von Loeper

Herbert Halle, Privatier: "Ich wohne direkt neben dem Oktoberfest und werde ganz gespannt beobachten, wie sich das Fest in dieser Zeit entwickelt. Gefühlt werde ich vermutlich hundertmal ein Prosit der Gemütlichkeit hören. Ich hoffe, dass alles gut geht, und bei allen viel Freude da ist."

Michael Pertschy © Daniel von Loeper

Michael Pertschy (36), Altenpfleger: "Am geilsten ist die Aussicht vom Riesenrad und die Dampfnudel in Käfers Schänke."

Jana Madiener © Daniel von Loeper

Jana Madiener (25), Content Director: "Ich finde die Gemeinschaft auf der Wiesn schön. Etwas zu zelebrieren mit Leichtigkeit ist gerade in diesen Zeiten auch unglaublich wichtig. Der Trubel draußen ist toll und mich zieht es eher an die frische Luft. Es ist wunderbar, dass miteinander feiern wieder möglich ist. So viele haben sich danach so sehr gesehnt."