Trainer Niko Kovac erklärte, man werde das Spiel in Dortmund "sehr ernst nehmen – wie letztes Jahr in Frankfurt." Vor einem Jahr siegte Bayern beim Pokalsieger Eintracht mit 5:0. Laut Thomas Müller ist der Supercup "sehr wichtig, auch für den ganzen Verein." Denn: "In Dortmund zu spielen hat immer eine gewisse Brisanz. Wir werden alles reinlegen am Samstag." Auch aus eigenem Interesse. Der Kampf um die Plätze mit Blick auf den Bundesliga-Start am 16. August gegen Hertha BSC hat längst begonnen. Von Stammplätzen will Kovac nicht sprechen, er sagt lieber "Startplätze", damit es für die Unterlegenen nicht so hoffnungslos klingt.