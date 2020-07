München - Dass auch seine Kumpels aus der Nationalelf, die schon in München spielen, mit ihrem Werben um Leroy Sané ihren Anteil an dessen Wechsel zum FC Bayern hatten, ist kein Geheimnis. Wer dabei im positiven Sinne am meisten Druck machte, war dagegen nicht bekannt. Bis die AZ genau das von Sané wissen wollte. Der musste schmunzeln und sagte: "Der Nervigste war Joshua Kimmich. Er hätte mich am liebsten jeden Tag angerufen und gefragt, wie die Sache steht." Die Nervensäge hatte den gewünschten Erfolg.