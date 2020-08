Für Müller ein dickes Faustpfand im Kampf um den Titel und damit das Triple: "Am schönsten ist eigentlich, wenn man sieht, dass die Spieler, die reinkommen, den gleichen Impact, die gleiche Freude und die gleiche Arbeitseinstellung haben. Wichtig ist, dass jeder sich quält. Es ist nicht so, dass du sagst: 'Jetzt mach mal den Teamgeist an und dann spielst du so.' Sondern andersrum." Der zum "Man of the Match" Gewählte betonte bei Sky: "Die Auszeichnung hätten auch zwölf, fünfzehn andere verdient." Der Weltmeister von 2014 glaubt an das ganz große Ding: "Wir sind momentan in einer unglaublichen Verfassung. Wenn wir so arbeiten, ist es für jeden schwer, uns zu schlagen. Wir haben einfach enormen Spaß zusammen."