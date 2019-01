München - Es bleibt wenig Zeit: Bereits am 18. Januar eröffnet der FC Bayern in Hoffenheim die Bundesliga-Rückrunde. Die Aufholjagd auf Herbstmeister Borussia Dortmund, die nach der Hinrunde sechs Punkte vor den Bayern stehen, startet am Freitag in Katar. Vom 4. bis 10. Januar bereiten sich die Bayern-Stars in der Aspire Academy in Doha auf die Rückrunde vor. (Lesen Sie hier: Robbéry auf Abschiedstour - Finale Titelmission)