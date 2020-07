Trainingslager an der Algarve geplant

Das war deutlich zu spüren. Auch wenn Flick vor der Form des FC Chelsea warnte, sollte das Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals am 8. August (21 Uhr) nach dem 3:0-Erfolg in London keine allzu hohe Hürde mehr darstellen. Ehe es dann im Viertelfinale am 14. August gegen den FC Barcelona oder den SSC Neapel weitergeht, will Flick sein Team einige Tage in einem Camp am Atlantik einschwören. "Natürlich haben wir das geplant", sagte er. Dass der zweiwöchige Urlaub nach dem gewonnenen Pokalfinale ein Nachteil für seine Mannschaft sein könnte, wie es etwa David Alaba anmerkte, glaubt Flick nicht.