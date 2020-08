1:5 in Frankfurt: Neun Bayern-Spieler aus Barca-Startelf

In der Startformation standen neun Profis, die in einer sehr, sehr grauen Vorzeit angeblich mal 1:5 in Frankfurt verloren: Manuel Neuer, Alphonso Davies, David Alaba, Jérôme Boateng, Joshua Kimmich, Thiago, Serge Gnabry, Thomas Müller, Robert Lewandowski. Einzige Änderungen waren Leon Goretzka und Ivan Perisic anstelle von Philippe Coutinho und Benjamin Pavard.