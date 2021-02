Weitere Spieltage des TSV 1860 terminiert: Drittliga-Topspiel gegen Dresden am Montagabend

Der DFB hat die Spieltage 27 bis 31 in der 3. Liga terminiert. Für das Topspiel gegen Dynamo Dresden wird im Grünwalder Stadion das Flutlicht angeworfen.

München - Die Saison des TSV 1860 verläuft weiter nach Plan. 38 Punkte haben die Sechzger in den bisherigen 23 Partien geholt, aktuell belegt das Team von Trainer Michael Köllner Platz vier.

Die Löwen dürfen also weiter träumen – reicht es dieses Jahr für Aufstieg in die 2. Bundesliga? Wie es in den kommenden Wochen weitergeht, hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekanntgegeben.

TSV 1860 gegen Dynamo Dresden am Montagabend

Am 27. Spieltag ist Sechzig beim MSV Duisburg zu Gast. Die Partie wird am Samstag, 6. März, um 14 Uhr ausgetragen. Weiter geht's mit dem 28. Spieltag am Samstag darauf – wieder mit einem Auswärtsspiel beim Halleschen FC (13. März, 14 Uhr). Das Nachholspiel gegen den VfB Lübeck am 17. März um 19 Uhr ist das dritte Auswärtsspiel in Folge.

Am 29. Spieltag kommt es im Sechzgerstadion dann zum Topspiel der 3. Liga. Die Löwen empfangen am Montagabend (22. März, 19 Uhr) Ligaprimus Dynamo Dresden.

Nach der Länderspielpause gastieren die Löwen dann beim KFC Uerdingen (3. April, 14 Uhr), bevor am 31. Spieltag Aufsteiger SC Verl im Grünwalder Stadion zu Gast ist. Anpfiff der Partie am 10. April ist um 14 Uhr.