Rückkehr nach 15 Jahren: Pokal-Revanche des TSV 1860 gegen Türkgücü im Olympiastadion

Nach eineinhalb Jahrzehnten kehrt der TSV 1860 wieder ins Olympiastadion zurück. Wie Türkgücü am Donnerstag bestätigte, wird das Stadtderby gegen die Löwen in der Kultstätte am Oberwiesenfeld ausgetragen.

01. April 2021 - 14:10 Uhr, aktualisiert am 01. April 2021 - 14:22 Uhr | AZ

Mitte April darf der TSV 1860 womöglich im Olympiastadion antreten. (Archivbild) © Sven Hoppe/ dpa