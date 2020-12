TSV 1860 spielt oben mit: Nächste Spieltage in der 3. Liga terminiert

Der DFB hat die Spieltage 19, 20 und 21 in der 3. Liga terminiert. Für die Löwen stehen damit nun auch die ersten Terminierungen für die Rückrunde fest.

München - Die Löwen befinden sich derzeit in der wohlverdienten Weihnachtspause – die Mannschaft von Trainer Michael Köllner grüßt zum Jahresende vom dritten Tabellenplatz in der 3. Liga. Ein Ergebnis, mit dem die Verantwortlichen in Giesing sicherlich zufrieden sein dürften.

TSV 1860: Nächste Spieltage terminiert

Die Sechzger spielen also oben mit – können sie in dieser Saison sogar beim Thema Aufstieg in die 2. Bundesliga mitreden? Das wird sich in der Rückrunde entscheiden – die ersten Spieltage dafür hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag offiziell bekanntgegeben.

Zum Abschluss der Hinrunde empfangen die Löwen den FC Ingolstadt. Anpfiff zum Flutlicht-Spiel im Grünwalder Stadion ist am 18. Januar um 19 Uhr. Die Rückrunde startet dann rund eine Woche später: Am 24. Januar (13 Uhr) spielt Sechzig zuhause gegen den SV Meppen, am 21. Spieltag (27. Januar) der 3. Liga geht es dann zum 1. FC Magdeburg – Anpfiff ist um 19 Uhr.

Münchner Lokalderby: FC Bayern II gegen TSV 1860 am 9. Januar

Doch zuvor wartet noch ein ganz besonderes Duell auf die Köllner-Truppe: Zum Start ins neue Kalenderjahr geht es für Sechzig gleich gegen den Lokalrivalen, das Derby gegen den FC Bayern II steht auf dem Programm.