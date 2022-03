Vor der heißen Phase: Bayern-Stars kehren mit Rückenwind von der Länderspielreise zurück

Die Nationalspieler des FC Bayern werden in den nächsten Tagen an der Säbener Straße zurückerwartet. Vor dem Saison-Endspurt haben zahlreiche Stars des Rekordmeisters ordentlich Selbstvertrauen getankt.

München – Julian Nagelsmann dürfte gut lachen gehabt haben! Vor dem TV-Bildschirm konnte er am Dienstagabend viele Tore, gute Leistungen sowie jubelnde Gesichter seiner Schützlinge sehen.

So machten Robert Lewandowski, Bouna Sarr und Eric Maxim Choupo-Moting mit ihren Nationen die WM-Teilnahme in Katar fix. Lewandowski (2:0 für Polen gegen Schweden) und Choupo-Moting (2:1 n.V. für Kamerun gegen Algerien) erzielten dabei jeweils einen wichtigen Treffer für ihre Mannschaften und hatten damit maßgeblichen Anteil am Erfolg ihrer Nationen.

Müller trifft, Sané zählt zu den auffälligsten DFB-Akteuren

Bei der DFB-Elf, die ohnehin bereits für die Endrunde Ende des Jahres qualifiziert ist, überzeugten gleich mehrere Bayern-Stars. Thomas Müller gelang beim 1:1 gegen die Niederlande der einzige Treffer für Deutschland. Es war das 43. Länderspieltor des 32-Jährigen, der dadurch mit Uwe Seeler in der ewigen Torschützenliste der deutschen Nationalmannschaft auf Platz acht gleichgezogen ist.

Zuletzt bei Bayern mit gewissen Leistungsschwankungen, lieferte auch Leroy Sané gegen die Elftal einen starken Auftritt ab. Nachdem er am Samstag gegen Israel nur eingewechselt worden war, zählte er gegen die Niederlande zu den auffälligsten DFB-Akteuren auf dem Platz und sorgte mit gefährlichen Offensiv-Aktionen stets für Gefahr.

"Herausragend": Flick lobt Musiala

Auch Jamal Musiala tankte mit starken Leistungen im National-Dress Selbstvertrauen. An Müllers Führungstreffer war Bayerns Youngster durch seine Hereingabe direkt beteiligt, auch sonst hatte er stets seinen Kopf für den finalen Pass oben. "Jeder Einzelne hat gesehen, was für Qualitäten er hat", sagte Bundestrainer Hansi Flick nach der Partie. "Was er heute in der Defensive gemacht hat, war herausragend. "

Lediglich Marcel Sabitzer dürfte trotz eigenem Treffer etwas niedergeschlagen in die bayerische Landeshauptstadt zurückkehren. Durch die Niederlage (0:2) seiner Österreicher am Samstag im Play-off-Spiel gegen Wales ist der Traum von der WM für den 28-Jährigen geplatzt.

Heiße Phase beginnt: Minimum sieben Spiele im April

Insgesamt ist aber mit einem topmotivierten und mit Selbstvertrauen gespickten Bayern-Kader an der Säbener Straße in den nächsten Tagen zu rechnen. Genau zur richtigen Zeit! Denn am Samstag beginnt für den FC Bayern mit dem schwierigen Auswärtsspiel in Freiburg (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) die heiße Saisonphase.

Minimum sieben Spiele haben die Münchner im April zu absolvieren, darunter die beiden Champions-League-Duelle gegen Villareal (6./12.4) sowie das vorentscheidende Duell um die Meisterschaft gegen Borussia Dortmund (23.4.).

FC Bayern kann personell fast wieder aus dem vollen Schöpfen

Sollten die Bayern in das Halbfinale der Königsklasse einziehen, würde gar Ende April ein weitere Partie hinzukommen. Ein happiges Programm für die Münchner, doch neben dem Selbstvertrauen, kann der Rekordmeister pünktlich zum Endspurt auch wieder auf eine volle Kapelle setzen.

Leon Goretzka (Patellasehnen-Probleme), Alphonso Davies (Herzmuskelentzündung), Corentin Tolisso (Muskelfaserriss) und Benjamin Pavard (Coronainfektion) schufteten in der Länderspielpause für ihr Comeback und nahmen am Mannschaftstraining teil.

Serge Gnabry, der mit einer Grippe von der DFB-Elf vorzeitig abgereist war, soll sich laut "kicker" ebenfalls wieder fit gemeldet haben. Auch Niklas Süle steht nach seinem Muskelfaserriss wohl vor einer Rückkehr ins Teamtraining.

Die Bayern scheinen also bereit für die finale Saisonphase – im Kopf und in den Beinen.