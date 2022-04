Bundesliga im Liveticker: SC Freiburg gegen FC Bayern - Endstand 1:4

Tor! 0:1 - Leon Goretzka

Da ist es passiert! Kimmich zirkelt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld an den Elfmeterpunkt. Flekken kommt zu spät raus, sodass Goretzka zum Ball kommt und die Kugel per Kopf über den SC-Keeper hinweg ins Freiburger Tor bugsiert. Was für eine Rückkehr nach viermonatiger Verletzungspause!