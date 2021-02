FC Bayern: Thomas Müller und Serge Gnabry fallen aus - wird Jamal Musiala zum Nutznießer?

Im Finale der Klub-WM stellte Hansi Flick seine offensive Mittelfeldreihe um und setzte auf drei Flügelspieler, nach der Verletzung von Serge Gnabry muss der Sextuple-Coach in den kommenden Spielen nun aber erneut improvisieren. Rückt Jamal Musiala in die Startelf?

München - Dem FC Bayern brechen die Spieler weg: Neben Alexander Nübel (Bänderverletzung im Sprunggelenk), Jérôme Boateng (steht aus privaten Gründen bis auf Weiteres nicht zur Verfügung) und Thomas Müller (positiver Corona-Test) müssen die Münchner in den kommenden Partien auch auf Angreifer Serge Gnabry verzichten.

Der Angreifer zog sich im Finale der Klub-WM gegen Tigres (1:0) einen Faserriss zu. Wie lange er ausfällt, teilten die Bayern nicht mit. Beim Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am kommenden Montag (20.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) wird er jedenfalls fehlen, am darauffolgenden Wochenende gegen Eintracht Frankfurt höchstwahrscheinlich auch. Ob er bis zum Champions-League-Achtelfinale gegen Lazio Rom (23. Februar) wieder fit ist? Unklar!

Gegen Tigres: Müllers Fehlen macht sich deutlich bemerkbar

Trainer Hansi Flick wird seine Offensive in den kommenden Partien also wieder umstellen müssen. In Abwesenheit von Müller setzte der Bayern-Coach im Finale der Klub-WM in der Offensivreihe hinter Robert Lewandowski neben Gnabry auf Leroy Sané und Kingsley Coman. Trotz der großen Stärken im Eins-gegen-Eins ging der kurzfristig improvisierte Plan gegen die defensiv kompakt stehenden Mexikaner nur bedingt auf.

Insbesondere im ersten Durchgang mangelte es im Offensivspiel des Rekordmeisters an Ideen, um die klare Feldüberlegenheit auch effektiv in Torgefahr umzumünzen. Das Fehlen des Raumdeuters Müller - unter Flick als Kommandogeber und unberechenbarer Kreativspieler gesetzt - machte sich im Endspiel phasenweise deutlich bemerkbar.

Flick über Musiala: "Wird irgendwann Stammspieler sein"

Gegen Bielefeld und Frankfurt bieten sich Flick nun zwei Optionen. Als positionsgetreuer Ersatz für Müller findet sich im Kader der Bayern eigentlich nur Top-Talent Jamal Musiala. Der junge Deutsch-Engländer mit der feinen Ballbehandlung hat sich in der laufenden Saison fest in der ersten Mannschaft etabliert und genießt von Teamkollegen und Trainer große Wertschätzung.

Flick bescheinigte dem 17-Jährigen zuletzt "unabhängig von seinem Alter" große Qualitäten. "Er ist sehr ballsicher und kann Eins-gegen-Eins-Situationen lösen", lobte der Bayern-Trainer seinen Schützling. Weil der Mittelfeldspieler aber auch gut gegen den Ball arbeite, werde er "sicher seine Spiele bekommen und irgendwann Stammspieler sein".

Stellt Hansi Flick sein System um?

Auch sein Kapitän Manuel Neuer schwärmte über Musiala: "Da kann sich jede Mannschaft freuen, solch ein Talent in den Reihen zu haben." Bei seinen 23 Spielen in dieser Saison kam das 17-jährige Supertalent meist auf dem Flügel zum Einsatz, die Position im zentralen offensiven Mittelfeld kann er aber auch problemlos ausfüllen.

Flicks zweite Option wäre eine Umstellung des Systems auf ein 4-3-3 mit einem Sechser und zwei Achtern. Hierfür stehen neben Joshua Kimmich, Corentin Tolisso und dem gegen Al Ahly durchaus überzeugenden Marc Roca auch die nach ihren Corona-Infektionen wiedergenesenen Leon Goretzka und Javi Martínez zur Verfügung.