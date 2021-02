Bayern-Trainer Hansi Flick mit Personalsorgen: Ein bisserl Hoffnung gibt's aber

Hansi Flick plagen Personalsorgen: Nach Thomas Müller und Serge Gnabry fällt nun auch noch Douglas Costa aus. Etwas Hoffnung für die kommenden Spiele gegen Frankfurt und Rom gibt es aber.

München - Bayern-Trainer Hansi Flick hofft vor den anspruchsvollen Aufgaben bei Eintracht Frankfurt und Lazio Rom auf die Rückkehr von Leon Goretzka und Javi Martinez. "Wenn man so viele Ausfälle hat, stößt jeder Kader mal an seine Grenzen", sagte der Coach nach dem turbulenten 3:3 (0:2) gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld. Goretzka und Martinez sollten aber "am Donnerstag zum Training dazustoßen können", meinte Flick.

Beide Profis waren zuletzt nach positiven Corona-Tests ausgefallen. Gegen Bielefeld fehlten Flick insgesamt acht Spieler, darunter auch Douglas Costa. Der Flügelstürmer erlitt am Sonntag im Training einen Haarriss im rechten Mittelfußknochen und fällt nach Klubangaben "vorerst" aus.

Müller und Gnabry fehlen weiterhin

"Klar, in der Offensive ist es so, dass es aktuell ein bisschen hakt", sagte Flick, dem am Wochenende auch Thomas Müller (Corona) und Serge Gnabry (Muskelfaserriss) fehlen werden: "Aber das ist so im Verlaufe einer Saison. Wir müssen das Beste daraus machen." Und zwar schon am Samstag (15.30 Uhr) in Frankfurt. Am darauffolgenden Dienstag (21 Uhr) müssen die Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio ran.