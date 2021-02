FC Bayern in der Einzelkritik: Coman und Sané überzeugen im Berliner Schneegestöber

Beim 1:0-Arbeitssieg gegen Hertha BSC kämpfen die Bayern nicht nur mit winterlichen Verhältnissen, sondern auch mit wehrhaften Berlinern. Stark diesmal: Startelf-Spieler Leroy Sané. Die Bayern-Stars in der Einzelkritik.

Kingsley Coman erzielte den Treffer des Abends in Berlin.

Berlin - Der FC Bayern hat sich in einem bis zum Ende spannenden Spiel mit 1:0 (1:0) gegen Hertha BSC durchgesetzt. Kingsley Coman sorgte für den Treffer des Abends (22.), Super-Stürmer Robert Lewandowski verpasste sein Tor, er verschoss einen Elfmeter in der ersten Halbzeit. So sah der AZ-Reporter vor Ort die Leistung der Bayern – die Noten für die Roten:

Manuel Neuer – Note 2: Musste schon in Minute drei mal wieder eine sogenannte "hundertprozentige" Chance von Hertha-Stürmer Lukebakio vereiteln. Bekam auch sonst ordentlich zu tun. Wie immer auf dem Posten, auch als Ausputzer hinter der Viererkette.

Benjamin Pavard – Note 3: Unglückliche Gelbe Karte (31.) nach harmlosem Foul im Mittelfeld. Hatte später so seine Probleme mit dem schnellen Radonjic.

Niklas Süle – Note 3: Bekam den Vorzug vor dem gebürtigen Berliner Jérôme Boateng. Diesmal grundsolide, ohne groben Patzer.

David Alaba – Note 3: Hatte bis auf wenige Ausnahmen die gefürchteten Schnittstellenpässe der Hertha-Kreativen im Griff.

Lucas Hernández – Note 3: Löste hinten rechts mal wieder den Kollegen Alphonso Davies ab. Hinten souverän, vorne mäßig effektiv.

Kimmich mimt den Quarterback auf der Sechs

Joshua Kimmich – Note 2: Diesmal zunächst der Solo-Sechser in der sehr offensiven Flick-Aufstellung. Reihenweise feine Quarterback-Pässe auf die flinken Kollegen, aber auch mal mit Fehlpässen und Ballverlusten.

Bayerns Kimmich (r.) im Duell mit Berlins Santiago Ascacibar. © John Macdougall/AFP-Pool/dpa

Leroy Sané – Note 2: Durfte endlich mal wieder von Beginn an ran. Scheiterte in Minute fünf mit dem schwächeren rechten Fuß an Hertha-Keeper Jarstein. Holte fünf Minuten später gegen ihn den Elfmeter raus, den Lewandowski verschoss.

Serge Gnabry – Note 3: Mobilster Teil des Offensivrudels, das Flick ins Spiel geschickt hatte. Gute Chance zum 2:0 in Minute 48, doch Jarstein parierte. Etwas unglücklich im Abschluss.

Thomas Müller – Note 3: Viel unterwegs, meist ohne Ball. Hatte bis auf seine Vorlage für Coman keine großen Szenen, war aber stets präsent, nicht nur verbal, sondern auch als Balldieb und Passgeber.

Kingsley Coman – Note 2: Profitiert bei seinem dritten Saisontreffer (21.) davon, dass sein Rechtsschuss unhaltbar zum 1:0 abgefälscht wird. Brummschädel nach Zusammenprall mit Cunha (32.). Riesen-Chance zum 2:0 nach Sanés Sahne-Dribbling.

Kingsley Coman (r.) erzielte das 1:0 für den FC Bayern. © sampics/Augenklick

Lewandowskis Auswärts-Serie endet

Robert Lewandowski – Note 3: Hatte in den letzten acht Auswärtsspielen immer getroffen. Den Elfer in Minute zehn versemmelte er ausnahmsweise mal – zum ersten Mal seit elf erfolgreichen Strafstößen. Auch sonst nicht so im Spiel wie gewohnt.

Robert Lewandowski hat den Elfmeter verschossen. © sampics/Augenklick

Corentin Tolisso – Note 3: Kam zur Schlussviertelstunde, sollte helfen, das Richtung Hertha kippende Spiel der Bayern im Zentrum zu stabilisieren – hat gerade so geklappt.

Douglas Costa – Note 4: Wirkt immer noch irgendwie wie ein Fremdkörper in diesem sonst so homogenen Bayern-Team. Rätselhaft.

Eric Choupo-Moting – ohne Note: Kam zu spät für eine Bewertung.