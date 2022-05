Einzelkritik: Die Noten für den FC Bayern zum 2:2 gegen Stuttgart

Auch im letzten Heimspiel der Saison lässt der FC Bayern über weite Strecken Souveränität und Dominanz vermissen. Die Abwehr teilweise chaotisch, die Chancenausbeute ausbaufähig. Die Noten für die Bayern-Spieler gegen Stuttgart.

München – Enttäuschung im letzten Heimspiel der Saison: Der FC Bayern ist gegen Abstiegskandidat VfB Stuttgart nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Wer dabei überzeugte – und wer nicht: Die Einzelkritik der AZ.

Die Noten für die Spieler des FC Bayern zum 2:2 gegen Stuttgart

MANUEL NEUER – NOTE 2: Nach der Pause in Mainz wieder anstelle von Ulreich im Tor. Beim 0:1 bekam er die Arme nicht mehr rechtzeitig hoch, der Schuss von Tomas war allerdings auch extrem hart. Packte anschließend sicher gegen Antons Knaller zu (48.) und verhinderte gegen Kalajdzic das 2:3 (53.).

BENJAMIN PAVARD - NOTE 4: Bayerns Rechtsverteidiger kam beim 1:0 des VfB durch Tomas einen Schritt zu spät (8.). Sonst mit einer ordentlichen Leistung.

Tanguy Nianzou: Chaotisch, wackelig

TANGUY NIANZOU - NOTE 5: Der junge Franzose erhielt den Vorzug vor Landsmann Hernández. Sah früh die Gelbe Karte (6.), dann mit starker Rettungsaktion gegen Marmoush (7.). Es blieb chaotisch: Vor dem 0:1 nicht nah genug an Vorlagengeben Marmoush dran. Insgesamt zu wackelig. Auch beim 2:2 durch Kalajdzic zu spät (52.).

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Zum ersten Mal deutscher Meister, viele weitere Titel sollen für Upa folgen. Kein schlechter Nachmittag für den Franzosen: Legte Müller das 2:1 auf (44.). Defensiv stabil.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 4: Auf der linken Abwehrseite mit viel Drang nach vorne. Leitete nach zwei Minuten den ersten gefährlichen Angriff mit einem Sprint ein. Hinten allerdings arg sorglos, ging bisweilen nicht energisch genug in die Zweikämpfe.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 4: Oft am Ball in der ersten Halbzeit, doch fast genauso oft fehlten ihm die Anspielstationen nach vorne. Kimmich spielte einige Fehlpässe, dann aber mit einem klugen Zuspiel vor dem 1:1. Steigerte sich.

Leon Goretzka: Fehlerhaft, kaum zu sehen

LEON GORETZKA - NOTE 5: Mit einer Riesenchance, schoss aus acht Metern am Tor vorbei (13.). Es war Goretzkas auffälligste Szene, sonst war er kaum zu sehen, leistete sich mehrere Abspielfehler. Unglücklich, wie er Kimmichs Schuss im Strafraum abblockte (43.).

SERGE GNABRY - NOTE 3: Früh im Stuttgarter Strafraum präsent, wurde im letzten Moment noch gestoppt (3.). Versuchte es mal aus der Distanz – deutlich links vorbei (34.). Sein Elan wurde belohnt: Erzwang nach schönem Haken das 1:1, Mavropanos lenkte den Ball ins eigene Tor (35.). Gnabrys Horror-Fehlpass führte beinahe zum 2:3.

THOMAS MÜLLER - NOTE 4: Der Fan-Liebling hat seinen Vertrag bis 2024 verlängert, entsprechend lautstark wurde Müller gefeiert. Nach seiner Erkältung wieder fit, traf per Seitfallzieher die Latte (12.). Dann wurde sein Kopfball noch überragend von Stuttgarts Keeper Florian Müller pariert (28.). Gab nie auf – und erzielte kurz vor der Pause mit der linken Fußspitze das 2:1. Vergab im Liegen knapp das 3:1 (51.).

Coman sieht Rot nach Watschn gegen Mavropanos

KINGSLEY COMAN - NOTE 5: Nach Problemen am Sprunggelenk zurück in der Startformation und mit einigen tollen Dribblings. Coman verpasste per Kopf das 1:1 (15.), er wollte noch ablegen. Sah in der Nachspielzeit nach einer Watschn gegen Mavropanos die Rote Karte.

ROBERT LEWANDOWSKI - NOTE 4: Vor dem Seitenwechsel nahm er kaum an der Partie teil, dann aber mit der Vorarbeit zu Gnabrys 1:1. Hatte noch Pech, als er die Latte traf (76.).

NIKLAS SÜLE - NOTE 3: Bei seinem Heim-Abschied für Nianzou eingewechselt (63.). Half mit, zumindest das dritte Gegentor zu verhindern.

MARC ROCA, CORENTIN TOLISSO, ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING und MARCEL SABITZER kamen zu spät für eine Bewertung.