Ein langer, harter, kalter Winter für Nagelsmann und Bayern

Der FC Bayern muss am Freitagabend in Augsburg ran, es ist der Auftakt in ein knackiges Programm mit acht Spielen bis Heiligabend. Um Kimmich gibt es schon wieder Corona-Wirbel, Coman fällt aus.

19. November 2021 - 10:09 Uhr | Maximilian Koch

Auf Julian Nagelsmann wartet bis Ende des Jahres noch ein straffes Programm. © IMAGO / Sven Simon