Bayern-Coach Julian Nagelsmann: Corona? "Natürlich nervt das Thema!"

Das Coronavirus hat Deutschland derzeit voll im Griff, auch der FC Bayern ist stark betroffen. Trainer Julian Nagelsmann zeigt sich auf der Pressekonferenz genervt von der Pandemie: "Früher hat man bei 3G immer vom Handynetz gesprochen, jetzt ist es etwas anderes. Das Thema bindet auch hier, man muss sehr viel aufpassen."

München - Am Freitagabend spielt der FC Bayern wieder Fußball - doch das interessiert aktuell kaum jemanden. Viel mehr beherrschen vor dem ersten Spiel nach der Länderspielpause beim FC Augsburg (20.30 Uhr/DAZN und im AZ-Liveticker) die Corona-Pandemie und ihre Konsequenzen derzeit die Schlagzeilen beim Rekordmeister.

Corona hat den FC Bayern voll im Griff

Niklas Süle und Josip Stanisic befinden sich derzeit ebenso in Quarantäne wie zwei Staff-Mitglieder. Dasselbe droht nun auch dem noch ungeimpften Joshua Kimmich, der nach seiner zu Wochenbeginn beendeten Isolation Kontakt zu einer Corona-Verdachtsperson hatte. Ob er am Freitag in Augsburg dabei sein wird? Unklar!

Auch Trainer Julian Nagelsmann, bei dem es im Oktober einen Impfdurchbruch gab, geht das Thema Corona mittlerweile auf die Nerven. "Natürlich nervt das Thema, das nervt alle", erwiderte Nagelsmann auf die ständigen Corona-Nachfragen: "Das Thema beschäftigt einfach, das sieht man auch an den Fragen. Wir spielen in 24 Stunden gegen Augsburg, aber noch keiner hat nach Augsburg gefragt." Auch in den Medien werde man beinahe die ganze Zeit über mit der Pandemie konfrontiert. "Früher hat man bei 3G immer vom Handynetz gesprochen, jetzt ist es etwas anderes", meinte der 34-Jährige scherzhaft.

Nagelsmann: "Die Corona-Zahlen sind schon erschreckend"

Trotz allem zeigt sich auch der Bayern-Coach angesichts der dramatischen Entwicklung zuletzt besorgt. "Die Zahlen sind schon erschreckend, das merken wir auch bei uns. Die Pandemie lässt uns nicht los", meinte Nagelsmann: "Jeder im Land und auf der Welt macht sich Sorgen, was mit der Pandemie passiert und wie die Entwicklungen sind."

Er selbst hoffe einfach, dass die aktuell außer Kontrolle geratene Lage sich bald wieder in den Griff kriegen lässt. "Ich bin sicher nicht der einzige, der leicht genervt ist von dem Thema", meinte Nagelsmann.