Brazzos anspruchsvoller Auftrag: Wen er holen soll, wer verlängern soll

Der Sportvorstand des FC Bayern ist nun gefordert, Vertragsverlängerungen und Transfers zu vollziehen. Trainer Julian Nagelsmann wünscht sich "ein, zwei Pressingmaschinen". Diese Spieler könnten kommen.

München - Am Montagabend wurde in kleiner, aber feiner Runde der finanzielle Rahmen des FC Bayern für die kommende Transferperiode festgelegt.

Der Aufsichtsrat um den Vorsitzenden Herbert Hainer und Ehrenpräsident Uli Hoeneß kam zu seiner vierteljährlichen Sitzung zusammen - und es gab einiges zu besprechen: Neben einer Beurteilung der ersten Saison unter Trainer Julian Nagelsmann ging es freilich auch um die anstehenden, sehr kostspieligen Vertragsverlängerungen sowie um das Budget für Spielerverpflichtungen.

Brazzo über Transferpläne: "Wir müssen kreativ sein"

Eines war schon vor dem Meeting der Mächtigen klar: Dortmund-Star Erling Haaland (21) kommt nicht nach München, er ist für Bayern nicht zu bezahlen. Vorstandschef Oliver Kahn und speziell Sportvorstand Hasan Salihamidzic wissen nun, mit welchen Mitteln sie in diesem Sommer planen können.

"Wir haben Ideen und geben alles, aber wir haben Grenzen und nicht unendlich viel Geld", sagte Salihamidzic nach dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart: "Wir müssen kreativ sein." Es gehe darum, den Kader "in der Breite zu verstärken". Die AZ erklärt Brazzos anspruchsvollen Auftrag.

Mögliche Neuverpflichtungen beim FC Bayern

Der ablösefreie Deal mit Ajax-Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (24) soll in Kürze verkündet werden, auch Mittelfeldjuwel Ryan Gravenberch (19) wird von Ajax kommen - es geht noch um die Ablösesumme. Doch das soll es nicht gewesen sein.

"Ich habe nichts dagegen, wenn wir ein, zwei Pressingmaschinen kaufen", erklärte Nagelsmann unmissverständlich und erhöhte damit erneut den Druck auf Kahn und Salihamidzic. In den vergangenen Wochen hatte der Coach mehrmals öffentlich einen Umbruch angeregt. Nagelsmann bereitet vor allem das Gegenpressing "Sorgen, das müssen wir in den Griff kriegen", sagte er und meinte schmunzelnd, dass man ihm gern Spieler-Namen per E-Mail schicken könne.

Einer ist schon durchgesickert: Konrad Laimer (24) könnte der nächste Mittelfeldprofi sein, den Nagelsmann von Ex-Klub RB Leipzig zu Bayern holt. Der Versuch mit Marcel Sabitzer (28) ist bekanntlich gescheitert. Laimer, dieser laufstarke, aggressive Achter, wäre für rund 20 Millionen Euro zu bekommen.

Nagelsmann wünscht sich zudem einen Innenverteidiger-Ersatz für Niklas Süle (26/geht zu Dortmund), Salihamidzic bevorzugt aber eine interne Lösung mit Benjamin Pavard (26), der das Trio Lucas Hernández (26), Dayot Upamecano (23) und Tanguy Nianzou (19) ergänzen soll.

Leipzigs Konrad Laimer © Jan Woitas/dpa

Nur: Reicht die vorhandene Qualität tatsächlich aus? Kahn gab immerhin als Ziel aus, "dass wir die Champions League auch in den nächsten Jahren gewinnen können". Von einem solchen Niveau war die Defensive beim Viertelfinal-Aus gegen Villarreal aber genauso weit entfernt wie am Sonntag gegen den VfB.

Anstehende Vertragsverlängerungen beim FC Bayern

Thomas Müller (32/bis 2024) und Sven Ulreich (33/bis 2023) haben schon neue Arbeitspapiere unterschrieben, Manuel Neuer wird der Nächste sein. "Die Gespräche laufen ganz gut", sagte der Keeper, es sehe "auf jeden Fall" gut aus für eine weitere Zusammenarbeit.

Bleiben noch drei Fragezeichen. Corentin Tolisso (27), dessen Vertrag Ende Juni ausläuft, würde gerne bleiben, Nagelsmann hält viel von ihm.

Robert Lewandowski © Minkoff/Augenklick

"Er weiß, wie wir denken, ich weiß, wie er denkt. Wir werden zusammen entscheiden", sagte Salihamidzic über den verletzungsanfälligen Franzosen. Mit Robert Lewandowski (33) will Bayern über 2023 hinaus verlängern, wäre aber auch bereit, den Vertrag des Polen auslaufen zu lassen. Einen Verkauf im Sommer soll es nicht geben.

Und bei Serge Gnabry (26)? Der Angreifer sei "ein herausragender Spieler, ein ganz wichtiger Baustein in der Mannschaft", sagte Teamkollege Leon Goretzka (27).

Serge Gnabry © Sven Hoppe/dpa

Salihamidzic meinte: "Der Junge ist top. Ich mag ihn sehr gerne und würde ihn sehr, sehr gerne hier behalten." Dafür muss Gnabry aber das Angebot der Bayern (17 Millionen Euro brutto jährlich) annehmen.