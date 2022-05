Kein Bayern-Abschied für Corentin Tolisso: Zukunft weiter ungewiss

Corentin Tolissos Vertrag beim FC Bayern läuft im Sommer aus, offiziell verabschiedet wurde er am vergangenen Sonntag nicht. Verlängern die Münchner doch noch mit ihm?

München - Während Niklas Süle vor dem letzten Bayern-Heimspiel der Saison gegen den VfB Stuttgart (2:2) bei seiner offiziellen Verabschiedung kurzzeitig im Rampenlicht stand, war von Corentin Tolisso weit und breit nichts zu sehen.

Vielmehr war der Franzose in der Nähe der Ersatzbank zu finden – ein großes Servus wie Süle bekam Tolisso nicht. Trotz auslaufenden Vertrags in diesem Sommer. Der Grund: Die weiterhin offene Zukunft. Denn auch wenige Wochen vor Auslaufen des Arbeitspapiers ist noch nicht endgültig klar, wie es für den einstigen Rekord-Transfer des FC Bayern (kam 2017 für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon) weitergeht.

Tolisso über seine Zukunft: "Ich weiß es nicht"

Anders als bei Süle, bei dem seit nunmehr Monaten feststeht, dass er zu Liga-Rivale Borussia Dortmund wechseln wird, ist bei Tolisso nicht einmal klar, ob er überhaupt wechselt. "Ich weiß es nicht", sagte der Franzose am Sonntag nach dem Spiel gegen Stuttgart auf die Frage, ob er beim FC Bayern bleibe.

Auch die Bayern selbst konnten (oder wollten) sich am Sonntag nicht festlegen. "Wir haben viele Gespräche miteinander geführt und ich habe mich zusammen mit ihm hingesetzt. Wir müssen schauen, wie sich die Situation entwickelt und wie unsere finanzielle Situation ist", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic laut " ". "Wir wissen, was er denkt und er weiß, was wir denken."

Was die Bayern-Führung denkt, ist zwar nicht öffentlich bekannt, jedoch gibt es durchaus Anzeichen, die in Richtung Tolisso-Abschied deuten. Nicht umsonst sollen die Münchner an Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam) und Konrad Laimer (RB Leipzig) dran sein. Die beiden sind im zentralen Mittelfeld Zuhause – genau wie Tolisso.

Nagelsmann über Tolisso: "Noch keine finale Entscheidung"

"Es ist noch keine finale Entscheidung getroffen", erklärte Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach der Partie. Die Lage ist verzwickt, aufgrund seiner vielen Verletzungen hatte sich Tolisso nur schwer für einen neuen Vertrag empfehlen können. Die Verletzungsanfälligkeit des Franzosen ist womöglich das Hauptproblem bei den Zukunftsgesprächen, am Ende könnte sie für Tolisso zum Abschieds-Bringer werden.

Gegen Stuttgart durfte der Weltmeister von 2018 noch für die letzten rund 20 Minuten ran und anschließend seine mittlerweile fünfte Deutsche Meisterschaft feiern. Gemeinsam mit Ehefrau Sandra und der Familie posierte er nach der Siegerehrung auf dem Rasen für Fotos.

Corentin Tolisso posiert nach der Siegerehrung mit seiner Familie. © imago/Lackovic

Es könnte sein letzter Bayern-Auftritt in der Allianz Arena gewesen sein – der große Abschied wäre ihm dann verwehrt geblieben.