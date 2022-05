Bundesliga im Liveticker: FC Bayern München gegen VfB Stuttgart – Endstand 2:2

Fazit zur Halbzeit: Was für eine muntere Partie in München-Fröttmaning! Die Stuttgarter legten gleich mit enorm viel Tempo los und überrumpelten die Bayern mit ihrem frühen Führungstreffer. Im Anschluss übernahmen aber die Münchner die Kontrolle über die Partie und erarbeiteten sich mehrere gute Chancen. Auch wenn die Stuttgarter immer wieder Nadelstiche setzten, geht die Führung dank des Eigentores von Mavropanos und des Treffers von Müller aber in Ordnung.