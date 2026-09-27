Natürlich feiern Promis und Politiker auch am zweiten Oktoberfest-Wochenende in München weiter. Darunter waren Heidi Klum, Nadja Auermann, Bill und Tom Kaulitz, Alexander Dobrindt, Ilse Aigner, Palina Rojinski, Nina Ruge und Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Die AZ war dabei und zeigt die besten Wiesn-Bilder.

Politik, Sport und Gesellschaft: Wer am Samstagabend im Käfer und am Wochenende auf der Wiesn feierte...

dpa/API 21 Politik, Sport und Gesellschaft: Wer am Samstagabend im Käfer und am Wochenende auf der Wiesn feierte...

Heidi Klum, Lottie Moss, Arnold Schwarzenegger, Florian Silbereisen – hochkarätige Promi-Gäste feierten bereits auf dem Oktoberfest 2026. Nachdem sich zum Eröffnungswochenende zahlreiche VIPs auf der Wiesn gezeigt haben, wird am zweiten Wiesn-Wochenende weiter gefeiert.

Wiesn-Samstag mit Ilse Aigner, Alexander Dobrindt und Palina Rojinski

Am Samstag zeigte sich Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) beim Dirigieren in der Bräurosl. Sie besuchte mit Landtagskollegen und Bayerns neuem Justizminister Josef Schmid (CSU) die Wiesn-Wirte Franziska und Peter Reichert. Und überhaupt: Am zweiten Wiesn-Samstag strömten viele Politiker zum Oktoberfest.

Am Samstagabend bei Gastro-König Michael Käfer: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, Magnus Brunner (EU-Kommissar für Inneres und Migration), Österreichs Innenminister Gerhard Karner, Italiens Innenminister Matteo Piantedosi, Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (mit Ehefrau Aurelia) sowie Ex-Außenminister Joschka Fischer.

Oscar-Preisträger Quirin Berg, Nina Ruge und Müller-Wohlfahrt im Käfer

Ebenfalls in Käfers Schänke am Abend zu Gast: Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt, Schauspielerin Palina Rojinski, Schauspieler Max von der Groeben, Moderatorin Nina Ruge, Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus mit Freundin Theresa Sommer, Konzern-Gründer Michael Hilti, Unternehmer Ralf Dümmel, Filmproduzentin Susanne Porsche, Bayern-Doc Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt mit Frau Karin, Oscar-Preisträger Quirin Berg ("Das Leben der Anderen"-Produzent), Ralph Siegels Ehefrau Laura und Moderatorin Funda Vanroy.

Gemeinsam mit Dallmayr schunkelten im Schützenzelt am Samstag Model Nicola Cavanis (Freundin von Mats Hummels) sowie PR-Expertin Daniela Giller und Influencerin Olga Löffler.

Freitag: Kinga Mathe feiert Wiesn und Heidi Klum kommt mit den Kaulitz-Zwillingen

Am Freitagabend erschienen Bill und Tom Kaulitz mit Heidi Klum und Nadja Auermann in Kufflers Weinzelt. Die VIP-Zwillinge und das Topmodel warben dort für die Tequila-Marke "KAA DOS". Der Sänger von Tokio Hotel hatte offenbar ein Wiesn-Date dabei – er zeigte sich sehr vertraut mit einem unbekannten jungen Mann.

Dirndl-Designerin Kinga Mathe hatte am Freitagmittag zu ihrem eigenen Wiesn-Event geladen und begrüßte bekannte Gäste wie Model Monica Meier-Ivancan, Schauspielerin Laura Osswald und die Meise-Zwillinge Nina und Julia in Käfers Wiesn-Schänke. Zuvor traf man sich bei Wempe-Geschäftsführer Alessandro Rizzo in der Maximilianstraße.

Am Freitagabend wollten sich weitere VIPs das größte Volksfest der Welt nicht entgehen lassen. Die Abendzeitung erwischte etwa Mats Hummels, als er mit Freundin Nicola Cavanis gegen 22 Uhr beinahe unbemerkt ins Schützenzelt kam. Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt war auch schon am Freitagabend in Käfers Wiesn-Schänke.

Tijen Onaran startet gut erholt ins Oktoberfest

Die Abendzeitung traf am Freitagabend auch Tijen Onaran. "Das ist heute erst mein zweiter Wiesn-Besuch, weil ich ganz frisch aus dem Urlaub komme", schwärmte die Unternehmerin. "Ich war in Griechenland auf Kos und das war wunderschön. Und die Bräune hält auch noch an – perfekt für mein rotes Dirndl." Zu einem perfekten Wiesn-Tag gehört für den "Die Höhle der Löwen"-Star "Abschalten, Leichtigkeit – wir haben alle gerade nur noch schlechte Nachrichten um uns – und einfach Spaß haben mit guten Leuten. Ich finde, auf der Wiesn lernt man immer tolle Leute kennen – egal, in welchem Zelt du bist. So eine Vielfalt an unterschiedlichen Persönlichkeiten erlebe ich sonst nirgends."

Lara Mandoki: "Das erste Mal seit vier Jahren, dass ich während der Wiesn nicht drehen muss"

Schauspielerin Lara Mandoki war in der ersten Woche bereits fleißig auf der Wiesn unterwegs, wie sie der AZ am Freitagabend vor dem Käferzelt erzählte. "Es ist tatsächlich seit vier Jahren das erste Mal, dass ich nicht während der Wiesn drehen muss – und das nutze ich gerade richtig aus." Anfällig für die Wiesn-Grippe ist Lara Mandoki laut eigener Aussage nicht: "Aber ich bin auch wirklich gut, was Zink, Ingwer und Co. angeht. Wir Münchner wissen ja, wie es läuft und was wir machen müssen!"

Prominente Wiesn-Besucher: Wer bislang auf dem Oktoberfest gefeiert hat

Den "WiesnBummel" von Cathy Hummels etwa wollten sich die Stars und Sternchen am Montag nicht entgehen lassen. Die Münchnerin hatte unter anderem Oliver Pocher, Joelina Drews und Simone Ballack geladen. Jenny Elvers verriet der Abendzeitung vor Ort: "Die Wiesn ist für mich vor allem Lebensfreude pur."

Bei der Damenwiesn von Mietwagen-Königin Regine Sixt im Schützenzelt und der "Red Ladies Wiesn" von Charity-Queen Saskia Greipl-Kostantinidis, Dirndl-Designerin Astrid Söll und PR-Lady Birgit Fischer-Höper in den Wildstuben kamen einige Promi-Damen zusammen, um sich für den guten Zweck einzusetzen. Dabei kamen mehrere zehntausend Euro für Menschen in Not zusammen.

Was Maria Riesch und Thomas Gottschalk der Abendzeitung verraten haben

Die Stars ließen sich aber nicht nur bei Promi-Events auf der Theresienwiese blicken. Thomas Gottschalk etwa genoss einen gemütlichen Nachmittag mit Ehefrau Karina. "Mir geht es ausgezeichnet", schwärmte der Entertainer im Gespräch mit der Abendzeitung. Für Maria Riesch und Partner Johann Schrempf blieb es bei einem einmaligen Oktoberfest-Ausflug. Der Freund der Ski-Legende war nur für ein paar Tage nach München gekommen, wie sie der AZ verraten hatte.

Heidi Klum feiert, singt und tanzt in der Bräurosl

Am ersten Wiesn-Sonntag zeigte sich bereits Heidi Klum auf dem Oktoberfest. Sie ließ sich heimlich durch die Zelt-Küche in die Bräurosl einschleusen. Dort fand der Gay-Sunday statt. Das Topmodel sang "Sunglasses at Night" und hatte eine besondere Botschaft für die mehrheitlich schwulen Zeltgäste: "Bleibt laut, bleibt stark. Ich liebe euch alle. Be safe!"

Heidi Klums Tochter Leni besuchte wenige Stunden zuvor die Heimer-Entenbraterei. Die 22-Jährige gab am Sonntag bekannt, "Friend of the Brand" von Doc Berger Effect zu sein. Hinter der Hautpflege-Linie stecken die Münchner Beauty-Doc Luise Berger und ihre Tochter Eleonora.

Die besten Wiesn-Bilder sehen Sie oben in der Fotostrecke.