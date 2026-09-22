Bei einer Maß auf dem Oktoberfest: Wie es Thomas Gottschalk wirklich geht

Was für eine schöne Überraschung. Thomas Gottschalk und Ehefrau Karina zeigen sich am Dienstagmittag auf dem Oktoberfest. In der Abendzeitung spricht der Entertainer über seine Gesundheit.

In Lederhosn und weißem Hemd sitzt Thomas Gottschalk am Dienstagmittag (22. September) im ersten Stock von Käfers Wiesn-Schänke. Fotografen entdecken die TV-Legende und Schaulustige kommen zu seinem Tisch, als die Abendzeitung mit dem 76-Jährigen und seiner hübschen Frau Karina (64) spricht. "Mir geht es ausgezeichnet", sagt Gottschalk zum AZ-Reporter.

Thomas Gottschalk spricht über die Gesundheit: Wiesn-Küsse mit seiner Karina

Auf Einladung seines langjährigen Anwalts Dr. Peter Schmalisch ist Gottschalk unterhalb die Bavaria gekommen. Er sieht blendend aus, fühlt sich wohl und lacht im AZ-Gespräch: "Ich trinke eine alkoholfreie Maß – aus Überzeugung." Sein Händedruck ist kräftig, seine Augen strahlen und die Liebe beflügelt ihn. "Ich bin nur der Rentner hier", scherzt der 76-Jährige. Der ganze Tisch lacht. Wie so oft.

Maß und Ente statt Fahrgeschäfte: "Sitzen gemütlich zusammen"

Karina Gottschalk ist nach all den gemeinsamen Jahren längst Wiesn-erprobt. Der Abendzeitung sagt sie: "Wir haben einfach ein schönes Fest, sitzen gemütlich zusammen und trinken ganz gemütlich etwas. So etwas freut mich." Am Nachmittag geht es dann aber wieder nach Hause. In wilde Fahrgeschäfte wollen die Gottschalks lieber nicht steigen.

Mit Ehefrau Karina lässt es sich Thomas Gottschalk auf dem Oktoberfest in Käfers Wiesn-Schänke gut gehen. © API/Manuel Tilgner

Die 64-Jährige hat ihren Thommy stets im Blick. Sie bangte lange um ihren Mann (Hochzeit vor zwei Jahren) und hofft, dass trotz erfolgreicher PET-CT-Therapie der Krebs nicht mehr wiederkommt. Zuletzt wurden keine Krebszellen mehr bei Gottschalk nachgewiesen.

An welchem Krebs erkrankte Thomas Gottschalk?

Thomas Gottschalk hatte ein epitheloides Angiosarkom, eine sehr seltene und bösartige Form eines Weichteilsarkoms. Die Erkrankung machte er im November öffentlich. Der Tumor geht von Zellen aus, die Blutgefäße auskleiden. Bei Gottschalk wurde er im Harnleiter festgestellt. Bei den Operationen mussten auch Teile von Harnleiter und Blase entfernt werden. Die Erkrankung gilt als besonders aggressiv. Gottschalk wurde zweimal operiert und erhielt anschließend 33 Bestrahlungen. Er gilt inzwischen als krebsfrei.