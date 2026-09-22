"Red Ladies Wiesn": Promis spenden auf dem Oktoberfest doppelt so viel

Der Dresscode ist Programm: Wenn sich zahlreiche prominente Damen in rote Tracht werfen, findet wieder die "Red Ladies Wiesn" in den Wildstuben statt: Welche VIP-Ladies sich das beliebte Charity-Event heuer nicht entgehen ließen – und warum eine urplötzlich fehlte. Die AZ war dabei.

Allesamt in Rot - und teilweise sogar im Partnerlook: Die Promi-Damen haben die "Red Ladies Wiesn" gefeiert.

ABR-Pictures/W.Breiteneicher 10 Allesamt in Rot - und teilweise sogar im Partnerlook: Die Promi-Damen haben die "Red Ladies Wiesn" gefeiert.

Wer braucht hier noch einen roten Teppich? Am Dienstagmittag (22. September) erstrahlten die Wildstuben auf der Theresienwiese ganz in Rot-, Rosa- und Lila-Tönen: Münchens Charity-Queen Saskia Greipl-Kostantinidis, Dirndl-Designerin Astrid Söll und PR-Lady Birgit Fischer-Höper hatten wieder zur traditionellen "Red Ladies Wiesn" geladen.

Premiere für Charity-Lady Saskia Greipl-Kostantinidis: "Ich bin ganz beseelt"

Für eine Dame im Dreiergespann war das heuer eine besondere Premiere: Saskia Greipl-Kostantinidis war dieses Jahr zum ersten Mal an der Organisation des besonderen Damen-Events beteiligt. "Ich bin ganz beseelt", sagte sie der AZ und strahlte in ihrem roten "Edelweiss"-Dirndl. Nicht Astrid Söll? "Die waren in meiner Größe leider alle ausverkauft", gibt die Münchnerin zu.

Erlös der "Red Ladies Wiesn" wird für modernen Operationsroboter gebraucht

Über 350 Frauen kamen am Dienstagmittag in den Wildstuben zusammen – um zu feiern, aber auch um die gute Sache zu unterstützen. Denn der Erlös der "Red Ladies Wiesn" sollte dieses Jahr dem Hauner-Verein zugutekommen. Genauer gesagt, den Kauf eines hochmodernen Operationsroboters ermöglichen, der minimalinvasive Bauchoperationen bei Säuglingen durchführen kann.

Kurzfristig abgesagt: Wo war Simone Ballack bei der "Red Ladies Wiesn"?

Doch ausgerechnet eine Promi-Dame fehlte am Dienstag: Wie die AZ erfuhr, hätte Hotel-Unternehmerin und Ex-Frau von Fußball-Star Michael Ballack, Simone Ballack, eigentlich die Moderation der "Red Ladies Wiesn" übernehmen sollen. Doch während sich die 50-Jährige am Tag zuvor noch bei Cathy Hummels’ "Wiesnbummel" blicken ließ, musste sich Ballack wenige Stunden vor der "Red Ladies Wiesn" krankmelden, weiß die AZ.

Mariella Ahrens über ihren Partner: "Bummelt erst später mit mir über die Wiesn"

Bereits zum wiederholten Mal dabei war hingegen Schauspielerin Mariella Ahrens: "Wenn ich in München bin, komme ich auch auf jeden Fall hierher. Auf dem Oktoberfest wird so viel Geld für alles Mögliche ausgegeben, da finde ich es toll, wenn man auch mal ein paar Euro für die gute Sache übrig hat."

Doch der TV-Star kehrt der Stadt bereits am Mittwoch (23. September) wieder den Rücken und fährt zurück nach Berlin. Ihren neuen Partner Marco van Dré hatte die 57-Jährige bei der "Red Ladies Wiesn" zu Hause gelassen: "Der bummelt erst später mit mir über die Wiesn".

"Granate": Kompliment für Ex-Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner

Die Männer waren am Dienstag in den Wildstuben selbstredend deutlich in der Unterzahl. Mit einigen wenigen Ausnahmen: Inmitten des weiblichen Getümmels fand sich etwa der einstige Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner wieder: "Ich bin der Hahn im Korb. Und mir wurde schon ein Herz-Anstecker mit 'Granate' angesteckt", sagte der Ex-CSU-OB-Kandidat der AZ und lachte.

Eine Ausnahme galt natürlich auch für die Ehrengäste, den Ärztlichen Leiter des Haunerschen Kinderspitals, Prof. Dr. Markus Lerch, und den Direktor der Kinderchirurgischen Klinik, Prof. Dr. Oliver Muensterer – ebenso wie für Networker und Ehemann der Gastgeberin, Stavros Kostantinidis.

Zu laut in den Wildstuben: Stavros Kostantinidis muss ein Machtwort sprechen

Der musste am Dienstag dann plötzlich sogar ein Machtwort sprechen: Weil ein Teil der knapp 350 feierwütigen Damen offenbar kaum mitbekam, was auf der Bühne vor sich ging, sorgte der Wirtschaftsanwalt nachdrücklich für Ruhe: "Hört doch eine Minute zu. Hier geht es immerhin um ein wichtiges Thema und die gute Sache", wurde Kostantinidis zunehmend deutlicher.

Saskia Greipl-Kostantinidis mit Mann Stavros Kostantinidis © ABR-Pictures/W. Breiteneicher

Eben jene gute Sache kam dann aber glücklicherweise ganz und gar nicht zu kurz: Für den Hauner-Verein kam schlussendlich die Rekord-Spendensumme von 46.000 Euro zusammen – doppelt so viel, wie bei der "Red Ladies Wiesn" im vergangenen Jahr.

Ebenfalls unter den prominenten Damen: Bundesministerin Dorothee Bär mit Tochter Emilia (studiert Jura in München), Moderatorin Birgit Schrowange, Unternehmerin Dagmar Wöhrl, Marianne Hartl, Moderatorin Verena Kerth und Münchens dritte Bürgermeisterin Verena Dietl ("Ich bin auch eine Red Lady. Das passt sogar zum Parteiprogramm.").

Buch von Christian Lell auf dem Markt: Es geht um "Drogen, Absturz, Selbsthass – und mein Weg zurück ins Leben"

Ebenfalls dabei, in weiß-blau kariert: Ex-Bayern-Profi Christian Lell, der sein neues Buch "From Ego to Heart" mit dem Untertitel "Drogen, Absturz, Selbsthass – und mein Weg zurück ins Leben" signierte und an Gäste verteilte.

Kennen sich seit 20 Jahren: Moderatorin Verena Kerth und Ex-Bayern-Kicker Christian Lell. © API/Michael Tinnefeld

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