Nach dem ersten Wiesn-Wochenende hat nun auch Maria Höfl-Riesch das Oktoberfest besucht. An ihrer Seite: Partner Johann Schrempf. Mit der Abendzeitung hat die 41-Jährige über eine ganz besondere Premiere gesprochen und verraten, warum sie bald schon wieder auf ihren Lebensgefährten verzichten muss.

Gut gelaunt erschien Maria Riesch auf dem Oktoberfest. Die Ski-Ikone strahlte übers ganze Gesicht, denn immerhin war es ihr erster Wiesn-Besuch des Jahres. Vielleicht lag es aber auch an ihrem Partner Johann Schrempf, der extra nach München angereist war, um mit seiner Liebsten einen gemeinsamen Tag auf der Theresienwiese zu verbringen. Die Abendzeitung hat die 41-Jährige vorab im Rischart-Backhaus-Café zum WiesnBummel von Cathy Hummels getroffen.

Maria Riesch bekommt Wiesn-Besuch von Partner: "Johann hat zwei Tage Urlaub"

"Die Wiesn ist einfach das größte Volksfest der Welt", schwärmte Maria Riesch im AZ-Gespräch. "Und gerade wenn das Wetter so schön ist wie jetzt, geht man natürlich besonders gern hin." Es war nicht ihr erster Besuch bei Bummel-Gastgeberin Cathy Hummels. "Ich war vor zwei Jahren schon einmal dabei. Seitdem sehen wir uns immer mal wieder."

Partner Johann Schrempf wich seiner Maria nicht von der Seite. "Johann hat jetzt nur zwei Tage Urlaub. Er kam gestern aus Stockholm zurück, war dort auf dem Schiff, und morgen bringe ich ihn schon wieder zum Flughafen", erzählte Maria Riesch. Für den Kreuzfahrtmanager geht es dann wieder mit der MS Europa 2 nach Mallorca. "Von daher genießen wir den heutigen Tag noch", so die einstige Skirennläuferin, bevor sie von ihrem Partner wieder zeitweise getrennt ist.

Simone Ballack, Johann Schrempf und Maria Riesch beim WiesnBummel von Cathy Hummels. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Premiere für Maria Riesch und Freund Johann Schrempf: "Es wird sicher schön"

Für das Promi-Paar war der Ausflug auf das Oktoberfest eine besondere Premiere. Maria Riesch verriet der Abendzeitung: "Er [Johann Schrempf, d.Red.] war erst einmal vor sehr langer Zeit auf der Wiesn. Deshalb freue ich mich, dass wir heute beim Event von Cathy auch ein bisschen etwas sehen, herumlaufen und nicht einfach nur auf die Wiesn gehen, direkt in ein Zelt verschwinden und das war’s dann. Ich denke, es wird sicher schön."

Aber kann eine Promi-Dame wie Maria Riesch das größte Volksfest der Welt eigentlich auch privat genießen? Immerhin gehört sie trotz ihres Karriere-Aus 2014 noch immer zu den bekanntesten Wintersportlerinnen Deutschlands. "Es kommt immer ein bisschen darauf an, wo man unterwegs ist", erklärte die 41-Jährige offen. "Wenn man zum Beispiel bei einem Event beim Käfer ist, sind dort sowieso viele Prominente. Da geht man dann schon ein bisschen in der Menge unter, was ja auch mal ganz angenehm ist." Sollte sie dennoch erkannt werden, hat Maria Riesch kein Problem damit, für Selfies und Autogramme parat zu stehen. "Natürlich werde ich ab und zu erkannt, aber das ist ja nicht schlimm. Die meisten Leute sind freundlich und nett, das passt schon."

Und wann sieht die prominente Bayerin ihren Liebsten wieder, wenn er in See gestochen ist? "Ende Oktober bin ich dann auch auf dem Schiff", freute sie sich im AZ-Gespräch. In dieser Zeit fährt die MS Europa 2 von Lissabon über Teneriffa bis nach Kapstadt. Dort dürfte man dem deutschen und nasskalten Herbst sicherlich gut aus dem Weg gehen können.