WiesnBummel mit Cathy Hummels: Promis äußern sich nach Lizenz-Ärger zur Oktoberfest-Gebühr

Am Montagnachmittag hat Cathy Hummels zu ihrem traditionellen WiesnBummel geladen. Die Gastgeberin begrüßt zahlreiche prominente Gäste. Wer war dabei und wie stehen die VIPs eigentlich zur Influencer-Gebühr auf dem Oktoberfest?

Wenn Cathy Hummels ruft, dann kommen die Promis in Scharen. Ihr WiesnBummel ist inzwischen zum festen Termin im Kalender der VIPs geworden. Wen hat sie am Montag zu ihrem ganz besonderen Oktoberfest-Rundgang begrüßt? Die Abendzeitung war vor Ort mit dabei.

Cathy Hummels feiert mit Promis WiesnBummel

Ab 10.30 Uhr war das Rischart Backhaus Café an der Theresienhöhe exklusiv für Cathy Hummels und ihren WiesnBummel reserviert. Bei Snacks, Bier und Weinschorle ließen es sich die zahlreichen Content-Creator und Promis gut gehen. Wenn die Zeit für das perfekte Oktoberfest-Styling am Morgen gefehlt hat, konnte das in der Lounge mit einem extra abgestellten Team für Haare und Make-up nachgeholt werden. Mit dabei: Ex-Münchnerin Simone Ballack, Comedian Oliver Pocher, Unternehmerin Dagmar Wöhrl, Sängerin Joelina Drews (die am Nachmittag zur "stylischsten WiesnBummlerin" gewählt wurde) und Musikproduzent Alex Christensen.

Elena Uhlig macht jetzt in Mode: "Habe in München ein Start-up"

Elena Uhlig erschien in einem gestrickten Dirndl aus ihrer eigenen Kollektion – die Schauspielerin macht inzwischen auch Mode. "Ich habe in München ein Start-up, 'Frau Uhlig Mode'. Dieses Outfit habe ich mir für die Wiesn von meiner Strickerei machen lassen." Dass die 51-Jährige einem Münchner Trachten-Experten zufolge die falschen Schuhe gewählt hatte, störte sie dabei nicht. "Wir müssen den ganzen Tag laufen, und jeder muss selbst entscheiden, worauf er laufen kann und worauf nicht." Augenzwinkernd fügte sie an: "Ich bin jedenfalls froh, dass Sie jemanden haben, der sich da so gut auskennt."

Jenny Elvers über Oktoberfest-Besuch: "Trinke kein Bier und esse kein Fleisch"

Für Jenny Elvers war es für dieses Jahr ihr erster Ausflug auf das Oktoberfest. Die Schauspielerin war mit Sohn Paul zum WiesnBummel von Cathy Hummels gekommen. "Ich habe früher auch in München gelebt und liebe die Wiesn einfach", schwärmte sie im Gespräch mit der Abendzeitung. "Ich liebe die Atmosphäre, ich hüpfe und tanze gerne. Ich trinke zwar kein Bier und esse kein Fleisch – diesen Teil übernimmt dann eher mein Sohn. Die Wiesn ist für mich vor allem Lebensfreude pur."

Und wie stehen die geladenen Promis zur Gebühr, die Influencer für speziellen Oktoberfest-Content entrichten müssen? Für ihr Event hatte Cathy Hummels die Kosten für all ihre Gäste übernommen. Sie sagte der AZ vor dem WiesnBummel: "Das Oktoberfest ist eine weltweit bekannte Marke und ein wichtiger Teil unserer Münchner Tradition. Für mich gehört es dazu, die entsprechenden Vorgaben zu respektieren."

Influencer-Gebühr zur Wiesn: Das sagen die Promis

Jenny Elvers kann die Gebühr nachvollziehen, auch wenn das Thema für sie ein "zweischneidiges Schwert" ist: "Man muss auch sehen, dass München und Bayern enorm von der Wiesn profitieren – und das weltweit. Damit wird sehr viel Geld verdient, wenn man nur an die Hotelpreise denkt." Elena Uhlig verriet dazu der AZ: "Ehrlich gesagt habe ich gar nicht genau verstanden, wie viel man zahlen muss und wofür eigentlich. Mir wurde gesagt, dass ich posten darf."

Ex-Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch hat Verständnis für die Argumente der Stadt, aber auch für den Unmut einiger Content-Creator: "Das kann man sicher von zwei Seiten sehen. Auf der einen Seite ist es natürlich auch Werbung für München und für diese tolle Veranstaltung. Auf der anderen Seite verdienen Influencer im Zusammenhang mit dem Oktoberfest natürlich auch Geld und nutzen die Wiesn entsprechend für ihren Content."

Katharina Schulze feiert OB Dominik Krause: "Das war wirklich großartig"

Grünen-Politikerin Katharina Schulze lobt beim Thema Wiesn-Gebühr vor allem Gastgeberin Cathy Hummels: "Bevor man dann irgendwo hineinstolpert, ist es doch gut, dass die Stadt klar kommuniziert, was gilt — und dass Cathy Hummels damit ebenfalls transparent umgeht." Und wie hat die Fraktionsvorsitzende den Oktoberfest-Anstich ihres Kollegen Dominik Krause am Samstag erlebt? "Ich war, glaube ich, stellvertretend für ihn ein bisschen nervös. Ich dachte mir schon: Was für ein Druck muss da auf ihm liegen? Aber er hat es einfach toll und souverän gemacht. Zwei Schläge — und die Sache war erledigt. Das war wirklich großartig."

Nach dem ersten Zusammentreffen bei Rischarts ging es für die XXL-Truppe dann auf das Festgelände. Zuerst steuerte man das Café Kaiserschmarrn an, wo für die Promis Kaiserschmarrn und Champagner bereitstanden. Es wurde ausgelassen gesungen und getanzt, bis es anschließend noch in Bodo's Cafézelt & Cocktailbar ging. In Käfers Wiesn-Schänke ließ Gastgeberin Cathy Hummels den Tag mit einem Teil ihrer Gäste ausklingen.

Welche weiteren Promis den WiesnBummel mit Cathy Hummels gefeiert haben, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.