Stadt München kassiert bei Cathy Hummels mit: So läuft ihr offizieller WiesnBummel

In wenigen Tagen startet mit der Wiesn das größte Volksfest der Welt in München. Für Cathy Hummels ist das Oktoberfest mehr als nur Tracht, gute Laune und Party. Als Unternehmerin hat sie mit ihrem WiesnBummel ein glamouröses Event auf die Beine gestellt. Der AZ hat sie verraten, was sie von den Wiesn-Gebühren an die Stadt hält.

"Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit" – diese Zeilen schallen in wenigen Tagen wieder aus jedem Festzelt auf der Münchner Theresienwiese, denn am Samstag (19. September) wird das 191. Oktoberfest eröffnet. In dieser Zeit verwandelt sich München in einen absoluten Promi-Hotspot und beherbergt internationale Stars wie Heidi Klum oder Arnold Schwarzenegger. Für Cathy Hummels ist die Wiesn nicht nur Vergnügen, sondern auch Business. Was sie zu ihrem alljährlichen WiesnBummel plant und was sie vom Lizenz-Konzept der Stadt hält – mit der Abendzeitung hat die 38-Jährige darüber gesprochen.

Promi-Gäste beim WiesnBummel: Diesen Superstar wünscht sich Cathy Hummels

Mit ihrem Event will Cathy Hummels für ihre Gäste den "perfekten Wiesn-Tag" schaffen – eben so, wie sie sich selbst einen Besuch auf dem Festgelände vorstellt. Was hat sie heuer geplant? "Dieses Jahr machen wir zum ersten Mal ein richtiges Zelt-Hopping", schwärmt die Ex von Mats Hummels im AZ-Interview. "Wir starten in unserer WiesnBummel-Lounge und ziehen von dort weiter ins Café Kaiserschmarrn, anschließend ins Bodos. Dort dürfen ausgewählte Gäste bei unserer WiesnBummel-Influencer-Edition weiterfeiern, während der Kern zum Abschluss noch in die Käfer Wiesn-Schänke weiterzieht."

Mit unter anderem Ex-Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch, Entertainer Oliver Pocher, Unternehmerin Dagmar Wöhrl und Grünen-Politikerin Katharina Schulze ist der WiesnBummel von Cathy Hummels äußerst prominent besetzt. Wie schafft man es auf ihre exklusive Gästeliste? "Einige Gäste sind natürlich Freunde und langjährige Wegbegleiter", erklärt Hummels offen. "Ich überlege mir aber jedes Jahr sehr genau, wie die Mischung aussehen soll. Beim WiesnBummel treffen Menschen aus Entertainment, Medien, Politik, Wirtschaft, Sport und Reality aufeinander." Für die 38-Jährige müsse "das große Ganze" einfach stimmen.

Cathy Hummels feiert mit Rapper Kollegah ihren WiesnBummel 2025. © dpa/Felix Hörhager

Dabei gibt es einen Star, den die Unternehmerin unbedingt auf ihrem Event begrüßen wollen würde: "Justin Timberlake! Den finde ich einfach super." Augenzwinkernd merkt Cathy Hummels an: "Ein WiesnBummel würde ihm auch ganz gut stehen."

Teurer Wiesn-Besuch? Was Cathy Hummels zu Lizenzgebühren sagt

Um mit ihren VIP-Gästen einen unvergesslichen Tag zu erleben, muss Hummels bei der Stadt München wieder eine Lizenzgebühr entrichten. , dass unter anderem Influencer zur Kasse gebeten werden, die durch "Content-Erstellung auf Social Media oder Online-Plattformen Einnahmen" erzielen. Beim WiesnBummel dürfen die geladenen Promis offiziell Fotos und Videos mit den geschützten Begriffen "Wiesn" und "Oktoberfest" veröffentlichen, weil Hummels dafür zahlt.

Wie steht Cathy Hummels zu den Gebühren? "Für mich ist wichtig, dass alles professionell und offiziell läuft", betont sie im AZ-Interview. "Ich habe die entsprechende Lizenz für meinen WiesnBummel und arbeite mit der Stadt zusammen. Das Oktoberfest ist eine weltweit bekannte Marke und ein wichtiger Teil unserer Münchner Tradition. Für mich gehört es dazu, die entsprechenden Vorgaben zu respektieren." Wie hoch die Kosten für die Lizenz ausfallen, will die 38-Jährige allerdings nicht verraten.

Unschöne Seiten des Oktoberfests: Was Cathy Hummels erlebt hat

Neben ihrem offiziellen Programm plant die Ex von Mats Hummels auch private Besuche des Festgeländes, denn Oktoberfest-Momente mit ihrer Familie sind ihr "besonders wichtig". Ihre liebste Wiesn-Erinnerung teilt die Unternehmerin auch mit der AZ: "Definitiv mit meinem Sohn Geisterbahn fahren."

Das Oktoberfest ist auch für Cathy Hummels etwas ganz Besonderes. © dpa/Felix Hörhager

Doch nicht immer läuft beim größten Volksfest der Welt alles glatt, es kann durchaus heikle Situationen geben. Negative Erfahrungen musste auch Cathy Hummels bereits machen. "Natürlich habe ich auch schon erlebt, dass Menschen sehr aufdringlich werden, insbesondere, wenn viel Alkohol im Spiel ist. Ich kann damit mittlerweile ganz gut umgehen und bin zum Glück ziemlich schlagfertig. Trotzdem ist für mich klar: Ein Nein ist ein Nein." Für die Münchnerin gibt es aber bei diesem Thema auch positive Entwicklungen, da "das Bewusstsein für solche Situationen heute deutlich größer ist und es mehr Anlaufstellen und Hilfsangebote gibt. Jeder sollte sich auf der Wiesn sicher fühlen können."

Einen Flirt würde die 38-Jährige aber nicht ausschlagen. "Man darf mich sehr gerne ansprechen", sagt Cathy Hummels selbstbewusst, fügt jedoch an: "Aber bitte mit Stil und Klasse – ich stehe auf Gentlemen."