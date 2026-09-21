Grusel-Look oder Glanz-Auftritt: Die Tops und Flops der Trachten-Promis zur Wiesn

Zum perfekten Wiesn-Ausflug gehört Tracht seit Jahren dazu – besonders bei den Promis. Wer hat heuer modisches Gespür für Dirndl oder Lederhosn bewiesen und welche VIPs sollten ihre Oktoberfest-Garderobe besser nochmal überdenken? Für die Abendzeitung bewertet ein Experte die Looks der Stars und Sternchen auf dem größten Volksfest der Welt.

Oliver Rauh schaut bei den Promis auf dem Oktoberfest ganz genau hin.

privat 15 Oliver Rauh schaut bei den Promis auf dem Oktoberfest ganz genau hin.

Leni Klum: Sie sieht einfach "sweet" im buttergelben Dirndl aus. Und wie alle wissen, ist sie ja unter die Dirndl-Designerinnen gegangen. Die Haare sind super, da es eine moderne Flechtfrisur ist. Die Schuhwahl ist ihr wegen ihrer Verletzung verziehen.

BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 15 Leni Klum: Sie sieht einfach "sweet" im buttergelben Dirndl aus. Und wie alle wissen, ist sie ja unter die Dirndl-Designerinnen gegangen. Die Haare sind super, da es eine moderne Flechtfrisur ist. Die Schuhwahl ist ihr wegen ihrer Verletzung verziehen.

Dorothee Bär: Endlich eine perfekte Dirndlschleife. Ich durfte sie ja schon mal stylen und hätte einen klassischeren Look ausgesucht. Oder zumindest eine Seidenschürze. Accessoires und Farbe sind aber gut ausgesucht.

BrauerPhotos/G.Nitschke 15 Dorothee Bär: Endlich eine perfekte Dirndlschleife. Ich durfte sie ja schon mal stylen und hätte einen klassischeren Look ausgesucht. Oder zumindest eine Seidenschürze. Accessoires und Farbe sind aber gut ausgesucht.

Elena Uhlig: Die Schauspielerin fällt ja gerne auf. Ich mag die Farbauswahl sehr. Und sie zeigt eine moderne Version eines Trachtengwandes. Nämlich eine gestrickte Variante. Auch wenn ich auf die Brezn-Socken verzichtet hätte, sind sie cool als bayerisches Statement. Genau wie die Sneaker, die ich echt mag, aber bitte nicht zum Dirndl.

BrauerPhotos/G.Nitschke 15 Elena Uhlig: Die Schauspielerin fällt ja gerne auf. Ich mag die Farbauswahl sehr. Und sie zeigt eine moderne Version eines Trachtengwandes. Nämlich eine gestrickte Variante. Auch wenn ich auf die Brezn-Socken verzichtet hätte, sind sie cool als bayerisches Statement. Genau wie die Sneaker, die ich echt mag, aber bitte nicht zum Dirndl.

Joelina Drews und Adrian Louis: Die beiden sind einfach ein modernes junges Paar. Joelina setzt auf den Supertrend Mieder und Lederhose. Und sie als "Showgirl" kann es super tragen. Und Adrian setzt perfekt auf Klassik. Den kleinen Twist bekommt er mit seinem Kini-Anstecker.

BrauerPhotos/G.Nitschke 15 Joelina Drews und Adrian Louis: Die beiden sind einfach ein modernes junges Paar. Joelina setzt auf den Supertrend Mieder und Lederhose. Und sie als "Showgirl" kann es super tragen. Und Adrian setzt perfekt auf Klassik. Den kleinen Twist bekommt er mit seinem Kini-Anstecker.

Birgit Schrowange und Ehemann Frank: Die beiden sehen im "Partner-Look" gut aus. Nur Frank sollte nächstes Jahr in Haferlschuhe investieren.

BrauerPhotos/G.Nitschke 15 Birgit Schrowange und Ehemann Frank: Die beiden sehen im "Partner-Look" gut aus. Nur Frank sollte nächstes Jahr in Haferlschuhe investieren.

Die Söders: Klassisch, bayerisch und fesch. So würde ich die Looks unseres Ministerpräsidenten und seiner Frau Karin beschreiben. Bei der Outfitwahl definitiv gewonnen.

BrauerPhotos/G.Nitschke 15 Die Söders: Klassisch, bayerisch und fesch. So würde ich die Looks unseres Ministerpräsidenten und seiner Frau Karin beschreiben. Bei der Outfitwahl definitiv gewonnen.

Lilly Krug: Haare, Dirndl, Bluse – alles top. Aber an der Schleife kann man noch arbeiten. Ich selbst bin kein Freund von Stiefeletten zum Dirndl. Da ich hätte ich eher Pumps gewählt.

BrauerPhotos/G.Nitschke 15 Lilly Krug: Haare, Dirndl, Bluse – alles top. Aber an der Schleife kann man noch arbeiten. Ich selbst bin kein Freund von Stiefeletten zum Dirndl. Da ich hätte ich eher Pumps gewählt.

Riccardo Basile und Laura Wontorra sind beide perfekt gestylt. Das Brezn-Charm an Lauras Tasche ist ein cooler Hingucker und auch perfekter Kontrast zum sonst trendigen monochromen Look.

ABR/Frank Rollitz 15 Riccardo Basile und Laura Wontorra sind beide perfekt gestylt. Das Brezn-Charm an Lauras Tasche ist ein cooler Hingucker und auch perfekter Kontrast zum sonst trendigen monochromen Look.

Verena Kerth: Zum Thema "Almauftrieb" eine gute Wahl. Denn da darf und muss es gern etwas mehr sein. Die Farbe steht ihr aber gut. Ich selbst mag aber das Münchener Madl klassischer lieber. Und das kann Verena auch sehr gut.

ABR/Petra Schönberger 15 Verena Kerth: Zum Thema "Almauftrieb" eine gute Wahl. Denn da darf und muss es gern etwas mehr sein. Die Farbe steht ihr aber gut. Ich selbst mag aber das Münchener Madl klassischer lieber. Und das kann Verena auch sehr gut.

Die beiden Social-Media-Stars Ricardo Simonetti und Farina Opoku sehen gut aus in klassischer Tracht. Farina steht das Oliv super und Samt gibt einen festlicheren Touch. Ricardo setzt auf die Trendfarbe der Männer: Schwarz. Ich selbst fände einen Trachtenhut besser als das "Piratentuch".

ABR/Petra Schönberger 15 Die beiden Social-Media-Stars Ricardo Simonetti und Farina Opoku sehen gut aus in klassischer Tracht. Farina steht das Oliv super und Samt gibt einen festlicheren Touch. Ricardo setzt auf die Trendfarbe der Männer: Schwarz. Ich selbst fände einen Trachtenhut besser als das "Piratentuch".

Unser Oberbürgermeister Dominik Krause sieht mit Partner fesch aus und setzt auf Klassik. Gut gemacht!

ABR/S. Prager 15 Unser Oberbürgermeister Dominik Krause sieht mit Partner fesch aus und setzt auf Klassik. Gut gemacht!

Die Geissens: Farblich ist die Familie in der Pole-Position. Bei Carmen hätte mir weniger Bling besser gefallen mit einer klassischen weißen Bluse

BrauerPhotos/G.Nitschke 15 Die Geissens: Farblich ist die Familie in der Pole-Position. Bei Carmen hätte mir weniger Bling besser gefallen mit einer klassischen weißen Bluse

Wer kann Tracht heuer am besten tragen und wer hat zur Wiesn zum falschen Outfit gegriffen? Trachten-Experte Oliver Rauh gibt in dieser Fotostrecke seine Meinung ab...

ABR, BrauerPhotos 15 Wer kann Tracht heuer am besten tragen und wer hat zur Wiesn zum falschen Outfit gegriffen? Trachten-Experte Oliver Rauh gibt in dieser Fotostrecke seine Meinung ab...

Ob Bierzelt, Fahrgeschäfte oder Süßwarenstände – die Wiesn hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. An keinem anderen Ort auf der Welt wird bayerische Tradition so kommerziell gefeiert wie hier. Viele Besucher des 191. Oktoberfests legen großen Wert auf die richtige Garderobe. Vor allem bei den Promis scheint ein Auftritt im Dirndl oder Lederhosn fast schon Pflicht zu sein.

Münchner Trachten-Experte arbeitete schon mit Lady Gaga und Naomi Campbell

Wem steht die Tracht heuer besonders gut? Welcher VIP hat sich einen modischen Fauxpas geleistet? Für die AZ hat ein Trachten-Experte ganz genau hingeschaut.

Florian Silbereisen, Leni Klum, Bill Kaulitz, Verena Kerth, Ralf Moeller – das erste Wiesn-Wochenende war bereits starbesetzt. Auf dem Oktoberfest gab es zum Start viele ausgefallene Trachten-Looks zu bestaunen. Wer die bayerischen Gewänder am besten trug, kann wohl kaum jemand besser beurteilen als Oliver Rauh. Als Trachten-Influencer und Mode-Experte hat der "Bavarian Gent" schon mit Weltstars wie Naomi Campbell, Lady Gaga und Senta Berger zusammengearbeitet.

Oliver Rauh schaut bei den Promis auf dem Oktoberfest ganz genau hin. © privat

Trachten-Promis: Joelina Drews top, Lilly Krug kann nachbessern

Als absolutes Fashion-Highlight präsentierte sich in den ersten Wiesn-Tagen Joelina Drews, die bei einem Auftritt mit Partner Adrian Louis auf Lederhosn statt Dirndl setzte. "Die beiden sind einfach ein modernes junges Paar. Joelina setzt auf den Supertrend Mieder und Lederhose", schwärmt Oliver Rauh in der Abendzeitung. "Sie als 'Showgirl' kann es super tragen. Und Adrian setzt perfekt auf Klassik. Den kleinen Twist bekommt er mit seinem Kini-Anstecker."

Auch Lilly Krug, Tochter von Veronica Ferres, präsentierte sich auf dem Oktoberfest perfekt gestylt. "Haare, Dirndl, Bluse – alles top", lautet die Bewertung des Trachten-Profis. Doch beim genaueren Blick fällt auf: "An der Schleife kann man noch arbeiten. Ich selbst bin kein Freund von Stiefeletten zum Dirndl. Da hätte ich eher Pumps gewählt."

Lilly Krug: Haare, Dirndl, Bluse – alles top. Aber an der Schleife kann man noch arbeiten. Ich selbst bin kein Freund von Stiefeletten zum Dirndl. Da ich hätte ich eher Pumps gewählt. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Auch bei Ricardo Simonettis schwarzem Outfit hat Oliver Rauh eine Kleinigkeit auszusetzen: "Ich selbst fände einen Trachtenhut besser als das 'Piratentuch'."

Kritik an Carmen Geiss: "Weniger Bling"

Und wie haben sich die Geissens auf der Wiesn modisch geschlagen? Die TV-Familie rund um Oberhaupt Robert und Ehefrau Carmen Geiss besuchte am Sonntagabend den Almauftrieb in Käfers Wiesn-Schänke. "Farblich ist die Familie in der Pole-Position", erklärt der Münchner Trachten-Profi der Abendzeitung. Aber: "Bei Carmen hätte mir weniger Bling besser gefallen mit einer klassischen weißen Bluse."

Die Geissens: Farblich ist die Familie in der Pole-Position. Bei Carmen hätte mir weniger Bling besser gefallen mit einer klassischen weißen Bluse © BrauerPhotos/G.Nitschke

Münchner Fashion-Bloggerin Jeannette Graf klärt über Dirndl-Trends 2026 auf

Ein weiterer Promi, der sich mit Oktoberfest-Mode auskennt, ist Influencerin Jeannette Graf. "Die Wiesn 2026 wird deutlich eleganter und erwachsener", sagt die Fashion-Bloggerin der AZ. "Der Trend geht weg vom verspielten, glitzernden Dirndl hin zu hochwertiger, zeitloser Trachtenmode."

Jeannette Graf und Oliver Rauh © BrauerPhotos/G.Nitschke

Die wichtigsten Dirndl-Trends sind Jeannette Graf zufolge: monochrome Looks, längere Röcke und mehr Schlichtheit als Glitzer-Glam. Die absoluten Trendfarben dieses Jahres sind ihr zufolge Brombeere und Grün, die aktuell in fast allen Kollektionen zu finden sind.

Die Tops und Flops der Trachten-Promis und die Einschätzungen von Trachten-Experte Oliver Rauh sehen Sie oben in der Bilderstrecke.