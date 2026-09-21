Grusel-Look oder Glanz-Auftritt: Die Tops und Flops der Trachten-Promis zur Wiesn
Ob Bierzelt, Fahrgeschäfte oder Süßwarenstände – die Wiesn hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. An keinem anderen Ort auf der Welt wird bayerische Tradition so kommerziell gefeiert wie hier. Viele Besucher des 191. Oktoberfests legen großen Wert auf die richtige Garderobe. Vor allem bei den Promis scheint ein Auftritt im Dirndl oder Lederhosn fast schon Pflicht zu sein.
Münchner Trachten-Experte arbeitete schon mit Lady Gaga und Naomi Campbell
Wem steht die Tracht heuer besonders gut? Welcher VIP hat sich einen modischen Fauxpas geleistet? Für die AZ hat ein Trachten-Experte ganz genau hingeschaut.
Florian Silbereisen, Leni Klum, Bill Kaulitz, Verena Kerth, Ralf Moeller – das erste Wiesn-Wochenende war bereits starbesetzt. Auf dem Oktoberfest gab es zum Start viele ausgefallene Trachten-Looks zu bestaunen. Wer die bayerischen Gewänder am besten trug, kann wohl kaum jemand besser beurteilen als Oliver Rauh. Als Trachten-Influencer und Mode-Experte hat der "Bavarian Gent" schon mit Weltstars wie Naomi Campbell, Lady Gaga und Senta Berger zusammengearbeitet.
Trachten-Promis: Joelina Drews top, Lilly Krug kann nachbessern
Als absolutes Fashion-Highlight präsentierte sich in den ersten Wiesn-Tagen Joelina Drews, die bei einem Auftritt mit Partner Adrian Louis auf Lederhosn statt Dirndl setzte. "Die beiden sind einfach ein modernes junges Paar. Joelina setzt auf den Supertrend Mieder und Lederhose", schwärmt Oliver Rauh in der Abendzeitung. "Sie als 'Showgirl' kann es super tragen. Und Adrian setzt perfekt auf Klassik. Den kleinen Twist bekommt er mit seinem Kini-Anstecker."
Auch Lilly Krug, Tochter von Veronica Ferres, präsentierte sich auf dem Oktoberfest perfekt gestylt. "Haare, Dirndl, Bluse – alles top", lautet die Bewertung des Trachten-Profis. Doch beim genaueren Blick fällt auf: "An der Schleife kann man noch arbeiten. Ich selbst bin kein Freund von Stiefeletten zum Dirndl. Da hätte ich eher Pumps gewählt."
Auch bei Ricardo Simonettis schwarzem Outfit hat Oliver Rauh eine Kleinigkeit auszusetzen: "Ich selbst fände einen Trachtenhut besser als das 'Piratentuch'."
Kritik an Carmen Geiss: "Weniger Bling"
Und wie haben sich die Geissens auf der Wiesn modisch geschlagen? Die TV-Familie rund um Oberhaupt Robert und Ehefrau Carmen Geiss besuchte am Sonntagabend den Almauftrieb in Käfers Wiesn-Schänke. "Farblich ist die Familie in der Pole-Position", erklärt der Münchner Trachten-Profi der Abendzeitung. Aber: "Bei Carmen hätte mir weniger Bling besser gefallen mit einer klassischen weißen Bluse."
Münchner Fashion-Bloggerin Jeannette Graf klärt über Dirndl-Trends 2026 auf
Ein weiterer Promi, der sich mit Oktoberfest-Mode auskennt, ist Influencerin Jeannette Graf. "Die Wiesn 2026 wird deutlich eleganter und erwachsener", sagt die Fashion-Bloggerin der AZ. "Der Trend geht weg vom verspielten, glitzernden Dirndl hin zu hochwertiger, zeitloser Trachtenmode."
Die wichtigsten Dirndl-Trends sind Jeannette Graf zufolge: monochrome Looks, längere Röcke und mehr Schlichtheit als Glitzer-Glam. Die absoluten Trendfarben dieses Jahres sind ihr zufolge Brombeere und Grün, die aktuell in fast allen Kollektionen zu finden sind.
Die Tops und Flops der Trachten-Promis und die Einschätzungen von Trachten-Experte Oliver Rauh sehen Sie oben in der Bilderstrecke.
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